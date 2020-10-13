Террористы из Азербайджана уже в России | В Чечне уничтожена банда террористов

Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что ликвидированные сегодня в Грозном террористы, прибыли в регион из-за рубежа.
НАК публикует кадры осмотра дома, где проводилась спецоперация по их нейтрализации.
Официально подтверждена гибель двух сотрудников Росгвардии по ЧР, ещё один получил ранения.
В НАК РФ также сообщили, что с 2019 года на Северном Кавказе предотвращено 36 террористических преступлений, в том числе 19 терактов.
«Они планировали ряд террористических актов на территории региона. С места боестолкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы», — написал глава республики.
По его словам, в Чечне давно покончили с террористическими организациями. Информация о прибывших боевиках заранее появилась у правоохранителей. «Проводились оперативные мероприятия по их поимке. Также помогли в определении местоположения террористов местные жители, которые вовремя сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домовладений», — рассказывает Кадыров.
Первыми на место прибыли сотрудники ОМОНа (на транспорте) Управления Росгвардии по ЧР. «К сожалению, двое сотрудников правоохранительных органов республики погибли от рук „шайтанов". От имени Регионального общественного фонда имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова родственникам погибших будет оказана всемерная помощь», — написал он.
Активность террористов на юге России продиктована возможной переброской террористов из Сирии в Азербайджан, для войны против Арцаха и Армении. Но очень скоро осознав что азербайджанцы шииты и не воюют во имя джихада, а всего навсего ради удовлетворения амбиций султана Азербайджана, всеми возможными путями бегут или в Иран или в Россию.
Источник:FMG NEWS
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