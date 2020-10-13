

По всей вероятности под руководством к омандующего силами специального назначения Азербайджана генерал-майор Мирзаев Гикмата "азербайджанские" спецназовцы были ликвидированы в Гадруте, потерпев сокрушительное поражение и передав эстафету турецкому спецназу.



В эти дни под его руководством азербайджанская армия провалила также наступление на Джабраил. /@Баграмян26/



