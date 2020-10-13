dison Research опубликовала результаты социологических исследований перед выборами в Грузии

Edison Research опубликовала результаты социологических исследований перед выборами в Грузии



Американская исследовательская компания Edison Research провела очередной социологический опрос. В рейтинге лидирует правящая партия страны «Грузинская мечта».



«Грузинская мечта»: – 36%

Не определились с выбором – 24%

«Единое национальное движение» – «Объединенная оппозиция» – 17%

«Европейская Грузия» – 5%

Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели – 4%

Лейбористская партия – 3%

«Альянс патриотов» – 3%

«Гирчи» – 2%

«Лело» – 2%

«Граждане» (Алеко Элисашвили)– 1%

Нино Бурджанадзе – «Единая Грузия» – 1%

«Победившая Грузия» (Ираклий Окруашвили) – 1%

Другие партии – 1%



