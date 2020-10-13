Надо начать процесс признания независимости Арцаха | Депутат НС

«Одной из гарантий безопасности армянского народа, проживающего в Арцахе, является признание независимости республики. В ближайшие дни наш народ, весь парламент должны начать процесс признания Арцаха. Сейчас самый правильный момент, все красные линии со всех сторон просто пересечены. Мы в ближайшие дни, обязательно, должны приложить все силы, чтобы это признание было».



Депутат НС Армении

Микаел Мелкумян:

ВАЖНО:

Карабахцы решительно настроены защитить свою родину и заставить военно-политическое руководство Азербаиджана ответить за военные преступления и за политику превращения нашего региона в очаг международного терроризма: Армия обороны Нагорного Карабаха



