Надо начать процесс признания независимости Арцаха | Депутат НС

«Одной из гарантий безопасности армянского народа, проживающего в Арцахе, является признание независимости республики. В ближайшие дни наш народ, весь парламент должны начать процесс признания Арцаха. Сейчас самый правильный момент, все красные линии со всех сторон просто пересечены. Мы в ближайшие дни, обязательно, должны приложить все силы, чтобы это признание было».
Депутат НС Армении
Микаел Мелкумян:
ВАЖНО:
Карабахцы решительно настроены защитить свою родину и заставить военно-политическое руководство Азербаиджана ответить за военные преступления и за политику превращения нашего региона в очаг международного терроризма: Армия обороны Нагорного Карабаха