Заявление Армии обороны Арцаха



Широкомасштабная война, развязанная военно-политическим руководством Азербайджана рано утром 27 сентября, продолжается по сей день, сопровождаясь повсеместным нарушением многочисленных норм и принципов международного гуманитарного права, международного права по правам человека и обычного международного права (Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о защите прав и основных свобод человека, Женевские конвенции от 12 августа, Международная конвенция против вербовки, использования, финансирования и подготовки наемников, международное обычное право и т.д.).



В то же время, с целью сокрытия или оправдания своих военных преступлений, а также подготовки почвы для новых нападений на гражданское население военно-политическое руководство Азербайджана прибегает к дезинформации, обвиняя в надуманных действиях не только военно-политическое руководство Арцаха, но и власти Армении. Арцахец полон решимости всеми своими силами защитить безопасность своей родины и своего народа, а также призвать к ответственности военно-политическое руководство Азербайджана за совершенные военные преступления и политику превращения нашего региона в очаг международного терроризма.



