 Заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Согласно заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ, последние обеспокоены продолжающимся насилием в зоне нагорно-карабахского конфликта.
«Сопредседатели призывают президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения
Никола Пашиняна незамедлительно предпринять шаги для полного выполнения обязательств, взятых сторонами в соответствии с Московским заявлением от 10 октября, по предотвращению катастрофических последствий для региона».
Сопредседатели повторяют, что жертвы среди гражданского населения недопустимы в любом случае.
Сопредседатели призывают стороны немедленно ввести прекращение огня по гуманитарным соображениям, разрешив возвращение тел и военнопленных, и настоятельно призывают стороны незамедлительно прийти к соглашению о механизме прекращения огня.
«После переговоров между министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сопредседатели работают со сторонами по основным вопросам процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта для достижения урегулирования путем переговоров».