В Москве состоялась встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.





Как сообщает Арменпресс со ссылкой на пресс-службе Совета безопасности РФ, собеседники обсудили вопросы, связанные с урегулированием нагорно-карабахского конфликта.





Отмечается, что стороны подтвердили приверженность дальнейшим усилиям по урегулированию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта исключительно политико-дипломатическими методами