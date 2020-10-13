Азербайджан
готовит почву для удара по населенным пунктам Арцаха
В азербайджанских СМИ началась подготовка почвы для нанесения новых ударов по мирному населению в Арцахе. Теперь в азербайджанских источниках распространяется дезинформация о том, что армянская сторона готовится нанести удар по населенным пунктам Агджабединского и Бардинского районов Азербайджана, применив при этом оперативно-тактические комплексы "Точка-У” и "Эльбрус” (Скад). Данная информация не подкреплена никакими фактами и выглядит как очевидная информационная подготовка в оправдание азербайджанских ударов по мирному населению Арцаха.
Азербайджан
продолжает нарушать режим гуманитарного перемирия. Обстрелу подвергались как населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт, также продолжаются провокации и попытки наступления на фронте. Арцах
в данной ситуации имеет легитимное право на нанесение ответных ударов по военным объектам, тогда как Азербайджан
использует свое население в качестве живого щита.