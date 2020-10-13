Военный эксперт рассказал об использовании Арменией "Искандеров":

У азербайджана большие людские резервы, но в то же время та группировка, которой предстояло совершить «блицкриг», была частично уничтожена и выведена из строя.
Поэтому понятно, откуда берутся сообщения о вербовке боевиков в Сирии, Пакистане и едва ли не по всему миру – не хватает обученной пехоты, которая должна штурмовать укрепления противника в горах.
Пару дней назад в сети была опубликована серия роликов, снятых на телефон. На первом боец спецназа армии Азербайджана снимает своих товарищей где-то на позициях. Следующий ролик – вся эта группа уничтожена, телефон достался армянам, которые снимают этих же бойцов, но уже мертвых.Личности убитых уже установлены, так что это не фейк.
Если на днях война не успокоется думаю пробьет час ????Искандеров????, против которых у азербайджана нет козыря.
????Об этом в интервью «МК» рассказал военный эксперт Александр Михайловский.
Источник:FMG NEWS
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