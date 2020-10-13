Нармин Шахмарзаде подвергла резкой критике фашистскую политику режима Алиева

Как сообщает TolishMedia, известныая талышская активистка Нармин Шахмарзаде на своей странице в Facebook написала:

«Вы не хотите понимать, если ваш отец пошел и вошел в дом и заселил его, и вы родились в этом доме, и вам сказали, что это ваш дом, и вы должны защищать его, убедитесь, что вы защищаете именно ваш дом.



Даже если ты ничего не знаешь. Сегодня, если вам жалко нашего мученика (2001-2002 года рождения), который родился, ничего не зная (который никогда не видел войны), если вы называете труп армянского ребенка того же возраста трупом армянина, если вы оскорбляете меня, говоря: «Вы разделяете труп армянина с нашим мучеником», обязательно проверьте свою голову. Если это патриотизм, я с радостью принимаю имя предателя », — сказала Шахмарзаде.



