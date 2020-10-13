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Нагорный Карабах – пример для освободительных движений лезгин и талышей

 
Как сообщает TolishMedia, давно известно, что Азербайджан, созданный турками и большевиками как нечто целое, никогда таковым не являлся. Искусственная территория, обнимавшая лезгинские Закаталы, армяно-татарскую Бакинскую и Елисаветпольскую (Гянджа) губернии и русскую Мугань и объединенная турецкой политикой в качестве форпоста пантюркизма на Кавказе. Искусственная государственность. Наконец, искусственно держалось и азербайджанское правительство: первоначально — волею Нури-паши, потом генерала Томсона и в дальнейшем — просто инерции.

Тем не менее, все это не помешало мусаватистскому Азербайджану десятилетиями проводить (по примеру турок) политику насильственной ассимиляции и вытеснения коренных народов, присвоения созданных ими культурных ценностей. Однако многочисленные народы, населяющие Азербайджан: лезгины, талыши, таты, курды, активно выступают против ущемления их прав, отстаивают право на государственную автономию. Примером для них является национально — освободительное движение армян Нагорного Карабаха.

В 1993 году лидер талышского народа А. Гумматов провозгласил на юге Азербайджана Талыш — Муганскую Республику, за что был арестован и приговорен к пожизненному заключению. Пытаясь навсегда покончить с лезгинским вопросом, бакинские власти активно заселяют исконные лезгинские земли — азербайджанскими «беженцами». Но автохтонные народы Азербайджана не намерены быть рабами азербайджанских правителей и борются за свою свободу.
 
Так, на севере Азербайджана активно действует лезгинская организация «Садвал». Представляем вниманию читателей интервью с одним из лидеров «Садвала» Курбаном Мирзабековым (фамилия и имя изменены по понятным причинам).
 
— Как возникло движение «Садвал» и какие цели оно преследует?
— Лезгины были искусственно разделены на две части волевым решением Сталина. В результате этого беззакония более 700 тысяч лезгин, компактно проживающих на своих исторических территориях, оказались в составе Азербайджана. Речь, прежде всего, идет о Кусарском, Хачмасском, Девичинском, Шекинском, Куткашенском и Варташенском районах, насильственно присоединенных к азербайджанской микроимперии. Отмечу, что это исторические провинции древней Кавказской Албании, настоящими потомками которой и являются лезгины. По злой иронии судьбы, именно на этих землях наш народ лишен самых элементарных прав: возможности изучать свой язык, свою многовековую культуру, традиции предков. Именно на этой земле лезгины в годы советской власти подверглись такой жестокой и бесчеловечной ассимиляции, что превратились в национальное меньшинство в собственной стране. Если в Российской Федерации, точнее — в Дагестане, около 1,5 миллиона лезгин пользуются всеми правами, то в Азербайджане они оказались под реальной угрозой физического истребления. Когда мы требуем от азербайджанских властей открыть лезгинские школы, не мешать изданию лезгинских газет, создавать сносные, хоть какие-то условия для нормального проживания людей, выясняется, что лезгин в азербайджанской империи попросту нет. А когда надо воевать, проливать кровь, гибнуть в Карабахе, правящие круги в Баку быстро находят нас и отправляют на бойню. Но мы очнулись. Сегодня лезгинский народ полон решимости продолжить борьбу за восстановление исторической справедливости.
 
— А как отреагировали на это азербайджанские власти?
— Мы неоднократно обращались в парламент Азербайджана с требованием рассмотреть лезгинский вопрос. Никакого внимания. Стоило лезгинам на весь мир заявить о своих правах, как власти в Баку «проснулись». Был момент, когда они решились даже подарить нам автономию. Но нам такая «автономия» не нужна. На примере Карабаха мы поняли, какими «правами» наделены «автономные» образования в Азербайджане. Для удушения нашего движения руководство Азербайджана не брезгует ничем. Используются все методы от откровенного террора до экономической блокады. Дело дошло до того, что азербайджанские «правоохранители» начали похищать детей активистов движения, мучить их и заставлять отца или мать похищенного слушать по телефону стоны ребенка. Но нас этим не запугать. « Единый Лезгистан или смерть!» — таков наш девиз.
 
— Насколько нам известно, представители вашего движения в недалеком прошлом неоднократно посещали НКР. С какой целью вы ездили в Степанакерт?
— По нашим сведениям, в ходе боевых действий карабахскими солдатами были взяты в плен военнослужащие лезгинской национальности, воевавшие в составе азербайджанской армии. Этих людей заставили сражаться против армян правоохранительные органы Азербайджана, пытающиеся руками лезгин, курдов и талышей потопить в крови новосозданную республику Карабаха. Мы хотели своими глазами увидеть, что творится на вашей земле и по возможности оказать какую-то помощь оказавшимся в беде соотечественникам. Нам было очень приятно узнать, что армянские власти Карабаха проявили по отношению к пленным лезгинам настоящее человеколюбие, гуманизм. Спустя некоторое время пленников освободили и вывезли за пределы зоны конфликта. Этот факт еще раз свидетельствует о том, что между армянским и лезгинским народами сохранились многовековые традиции дружбы и взаимопонимания.
 
Лезгины против Карабаха воевать не будут. Мы давно уже бойкотируем призывы в азербайджанскую армию и не намерены лить воду на мельницу врагов. Сегодня наши народы борются за свободу и независимость. Лезгины приветствуют свободный Арцах. Во многом благодаря карабахскому движению сплотились сегодня лезгины. Желаю Нагорному Карабаху процветания, скорейшего признания со стороны международного сообщества и сотрудничества с нашим народом. Армяне и лезгины должны плечом к плечу бороться за осуществление вековых чаяний наших многострадальных народов. И Господь нам в помощь в этой священной борьбе.



  Источник:FMG NEWS

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