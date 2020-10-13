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В Азербайджане назревает масштабный бунт (Видео)

 В Азербайджане назревает масштабный бунт (Видео)

Как сообщает корреспондент азербайджанского издания TolishMedia, бакинские власти крайне обеспокоены усиливающейся с каждым днем антиправительскими акциями среди населения.

По достоверным сведениям, правящий режим уже начал готовиться к предотвращению возможных предстоящих митингов, в частности подразделения полиции и внутренних войск работают в усиленном режиме. В полицию уже доставлены большие запасы технических средств для разгона митингов. В частности, в наличие бронированные спецавтомобили, водометы, противогазы, гранатометы, травматические патроны с резиновыми или пластиковыми пулями, слезоточивый газ, перечный газ, звуковое оружие «стреляющий мегафон» генерирующее сильнейшую звуковую волну, распылители слезоточивого газа, психотропные отравляющие вещества, электрошокеры, противоударные щиты.
 
Разгонять демонстрации в Баку и Гяндже будет специально вызванный для этого спецназ из Нахичевань. 

У народа вызывает недовольство ход военных действий, а известие о договоренности перемирия восприняли как провал военной кампании. Число погибших военнослужащих оказалось значительно больше, чем люди ожидали. Обмен трупами может раскрыть ложь И. Алиева о том, что якобы азербайджанская сторона понесла несравнимо меньше потерь от армян.

Пользователи азербайджанского сегмента соцсетей начали призывать друг друга объединиться и на митинге выразить свой протест. Так же ожидается наплыв большого количества беженцев из Гянджи, Тертера, Барды, Герамбоя и разных регионов страны в Баку, чтобы провести акции протеста. Уже вчера в городе Хырдалан наблюдались скопления людей, которые хотели поехать в Баку, однако сотрудники полиции, перекрыв дорогу, предотвратили их передвижение.
 
Многие уже в социальных сетях требуют отставки Ильхам Алиева и его криминальной семейки.

Власти прекрасно осознают, что когда будут обнародованы реальные числа потерь, то контролировать волну протестов будет почти невозможно. Чтобы выиграть время, власти могут продолжить военные действия, обвинив армянскую сторону в провокационных действиях по срыву договоренностей о прекращения огня. Таким образом, Алиев надеется хотя бы добиться успехов на поле боя, чтобы такое огромное количество потерь можно было бы чем-то оправдать.






  Источник:FMG NEWS

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