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Сейчас в Республике Арцахе | Вечерние Новости 13.10.2020

 
[13.10.20 21:54]
Арцрун Ованнисян: Сегодня в северном направлении шли очень тяжелые бои: пожалуй, один из самых тяжелых боев этой войны, в ходе которого армянская армия доказала, что несгибаема. Сегодня армянский солдат, резервист и ополченец сотворили чудеса.
 
[13.10.20 22:07]
Последнее время противник совершает диверсионные проникновения в разные села, снимает там на видео разные здания и использует их в своей пропаганде, представляя как "освобожденные" территории: Арцрун Ованнисян
 
[13.10.20 22:12]
Договоренности по перемирию удалось осуществить только в одном участке. Далее противник нарушил режим прекращения огня: Арцрун Ованнисян
 
[13.10.20 22:14]
Гадрут в такой ситуации, куда диверсионные группы проникают. Учитывая горную местность и леса, не исключено, что диверсионные группы будут периодически проникать в Гадрут и соседние села: Арцрун Ованнисян
 
ВАЖНО:
[13.10.20 22:03]
Cочный "чапалах” от США Азербайджану
Сегодня госсекретарь Белого дома Майк Помпео дал мощную оплеуху Ильхаму Алиеву.
 
Также госсекретарь отметил необходимость прекращения обстрела населенные пункты, такие как Гянджа и, внимание, Степанакерт.
 
Алиев пытается доказать всему миру, что он воюет на своей территории, переименовывает арцахские населенные пункты под свой лад. В том числе, в Азербайджане настаивают на том, что центр Арцаха не Степанакерт, а называется он "Ханкенди”. Однако, в своем твите Помпео четко дал понять, что воюет он не на своей земле, и обстреливает не "свой” "Ханкенди”, а армянский Степанакерт.
Алиеву пора смириться с тем, что его слова не имеют никакого влияния и перестать врать всему миру. https://infoteka24.ru
[13.10.20 22:23] 
Президент Карабаха Араик Арутюнян
Отряды опытных армянских ополченцев скоро будут готовы вступить в бой
Президент Карабаха Араик Арутюнян провел совещание в Аскеране в связи с вовлечением ополченцев в военные действия. 
По его словам, во всех районах Карабаха сейчас идет процесс образования отрядов ополченцев.
"В ближайшее время армия пополнится людьми, у которых богатый опыт участия в войне и службе в армии", - заявил Арутюнян.


  Источник:FMG NEWS

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