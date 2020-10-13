Исламских боевиков заставляют ехать в Азербайджан на смерть против их воли



В Сирии начали применять наказания по отношению к тем, кто отказывается ехать воевать в



Как сообщает (https://t.me/rybar/14849) ливанский портал «Аль-Маядин», 13 членов группировки «Дивизия Аль-Хамза» были арестованы.



Если ранее боевики соглашались отправиться на "джихад” в Исламских боевиков заставляют ехать в Азербайджан на смерть против их волиВ Сирии начали применять наказания по отношению к тем, кто отказывается ехать воевать в Азербайджан Как сообщает (https://t.me/rybar/14849) ливанский портал «Аль-Маядин», 13 членов группировки «Дивизия Аль-Хамза» были арестованы.Если ранее боевики соглашались отправиться на "джихад” в Азербайджан за высокие зарплаты, то теперь, после того, как стали известные настоящие условия содержания наемников, как их обманули с деньгами, отправляют на верную смерть и даже не пытаются оказать помощь раненным, сами террористы начали отказываться от предложения поездки на Южный Кавказ. Однако, как оказалось, теперь добровольная основа отменяется, и их заставляют отправляться на бойню.

Раскол в рядах боевиков из-за отказа ехать в Азербайджан

В Сети появилось письмо от сторонников «Сирийской свободной армии» с ОСУЖДЕНИЕМ ареста 16 боевиков,отказавшихся поехать в



По информации более 400 человек отказались ехать в



В Сети появилось письмо от сторонников «Сирийской свободной армии» с ОСУЖДЕНИЕМ ареста 16 боевиков,отказавшихся поехать в Азербайджан По информации более 400 человек отказались ехать в Азербайджан , предпочтя сражения против «нусейритского режима» и «сепаратистских партий» в Сирии и проявив таким образом достоинство и принципиальность.

ВАЖНО:

Режим Алиева пребывает в кризисе и предпринимает шаги по возвращению лезгин и аварцев «на родину» для войны против Арцаха. И это при том что когда даже азербайджанцы просили вернутся на родину Алиев даже не соизволил посетить своих граждан, которые спали на земле с детьми и женщинами, без еды и денег.