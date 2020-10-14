ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 14 ОКТЯБРЯ | УТРЕННИЕ НОВОСТИ

В течение ночи в Карабахе сохранялась стабильная
напряженность
Утром противник на южном, юго-восточном, северном и
северо-восточном направлениях, нарушив гуманитарное прекращение огня,
возобновил артиллерийский обстрел, особенно интенсивный огонь вел на
юго-востоке, северо-востоке.
На отдельных участках артиллерийские бои продолжались с
разной интенсивностью.
Подразделения Армии обороны предпринимают соразмерные
действия на всех направлениях линии фронта, чтобы остановить наступательную
активность противника, продолжая уверенно выполнять священную миссию защиты
границ Родины: Армия обороны Карабаха
[14.10.20 09:48]
Джо Байден - кандидат в президенты США сделал специальное
заявление по Карабаху
Он выразил обеспокоенность
войной в Карабахе и призвал Трампа позвонить Пашиняну и Алиеву для
принуждения к миру.
По мнению Байдена, Азербаиджан должен отказаться от силового
решения конфликта, а Армения
должна вернуть районы вокруг Карабаха
Он также подчеркнул, что действия Турции в этой ситуации
неприемлемы.
[14.10.20 10:10]
Израиль продолжает поставки вооружений Азербаиджану. Через
воздушное пространство Турции и Грузии.
Летит грузовой самолёт компании Silk Way Airlines, которая
славится перевозкой оружия.
[14.10.20 10:23]
Президент Карабаха Араик Арутюнян скоро выступит с
видеообращением к народу
Об этом сообщил его пресс-секретарь.
14 октября азербайджанские вооруженные силы наносили удары по военной технике, несущей службу на территории Республики Армения
, в приграничном районе с Карвачаром, только исходя из предположений, что техника была готова нанести удар по мирным населенным пунктам Азербайджана.
...отныне Вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право атаковать любой военный объект или военное движение в Азербайджане.
Военно-политическое руководство Азербайджана несет всю ответственность за процесс изменения логики зоны боевых действий.
К счастью, обошлось без жертв.