Заявление Министерства обороны Республики Армения | СРОЧНО

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Минобороны Армении:

Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха сбили один штурмовик Су-25 противника.



В течение ночи в зоне арцахско-азербайджанского конфликта сохранялась относительно стабильная напряженность. В отдельных районах с разной интенсивностью продолжались артиллерийские бои. Утром в южном, юго-восточном, северном и северо-восточном направлениях противник, нарушив гуманитарное перемирие, возобновил ракетно-артиллерийские обстрелы, ведя особенно интенсивный огонь в юго-восточном, северном и северо-восточном участках.





Подразделения Армии обороны для предотвращения наступательной активности противника во всех направлениях линии фронта предпринимают адекватные действия, продолжая уверенно выполнять священную миссию защитить границ Родины.