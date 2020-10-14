Заявление Министерства обороны Республики Армения | СРОЧНО

14 октября азербайджанские ВС взяли под прицел боевую технику, осуществляющую боевое дежурство в приграничной с Карвачаром зоне на территории Республики Армения
всего лишь на основании предположений о том, что эта техника была готова ударить по мирным населенным пунктам Азербайджана.
Излишне отметить, что это утверждение министерства обороны Азербайджана не может иметь какого-либо обоснования. Фактически, военно-политическое руководство этой страны позволяет себе всего лишь на основе предположений обстреливать боевую технику, находящуюся на территории Республики Армения
и осуществляющую обычное боевое дежурство.
Подтверждая, что до сих пор с территории Республики Армения
ни одна ракета, снаряд или пуля не были выпущены в направлении Азербайджана, в то же время заявляем, что отныне вооруженные силы Республики Армения
оставляют за собой право по той же логике брать под прицел любой военный объект или передвижения на территории Азербайджана.
Всю ответственность за процесс изменения зоны боевых действий и логики несет военно-политическое руководство Азербайджана.
К счастью, жертв и раненых нет.
Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха сбили один штурмовик Су-25 противника.
В течение ночи в зоне арцахско-азербайджанского конфликта сохранялась относительно стабильная напряженность. В отдельных районах с разной интенсивностью продолжались артиллерийские бои. Утром в южном, юго-восточном, северном и северо-восточном направлениях противник, нарушив гуманитарное перемирие, возобновил ракетно-артиллерийские обстрелы, ведя особенно интенсивный огонь в юго-восточном, северном и северо-восточном участках.
Подразделения Армии обороны для предотвращения наступательной активности противника во всех направлениях линии фронта предпринимают адекватные действия, продолжая уверенно выполнять священную миссию защитить границ Родины.