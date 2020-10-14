 
  • 12:01 – ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 14 ОКТЯБРЯ | ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ 
  • 11:54 – Азербайджан понесет наказание за удар по военной технике на территории Армении: Арцрун Ованнисян 
  • 15:11 – Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие 
  • 12:01 – ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 14 ОКТЯБРЯ | ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 21:25 – В крови азербайджанского рэпера Эльмина Гулиева нашли наркотики | резонансное ДТП 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Заявление Министерства обороны Республики Армения | СРОЧНО

 

14 октября азербайджанские ВС взяли под прицел боевую технику, осуществляющую боевое дежурство в приграничной с Карвачаром зоне на территории Республики Армения всего лишь на основании предположений о том, что эта техника была готова ударить по мирным населенным пунктам Азербайджана.

Излишне отметить, что это утверждение министерства обороны Азербайджана не может иметь какого-либо обоснования. Фактически, военно-политическое руководство этой страны позволяет себе всего лишь на основе предположений обстреливать боевую технику, находящуюся на территории Республики Армения и осуществляющую обычное боевое дежурство.

Подтверждая, что до сих пор с территории Республики Армения ни одна ракета, снаряд или пуля не были выпущены в направлении Азербайджана, в то же время заявляем, что отныне вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право по той же логике брать под прицел любой военный объект или передвижения на территории Азербайджана.
Всю ответственность за процесс изменения зоны боевых действий и логики несет военно-политическое руководство Азербайджана.
К счастью, жертв и раненых нет.
 
ВАЖНО:
Минобороны Армении:
Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха сбили один штурмовик Су-25 противника.
В течение ночи в зоне арцахско-азербайджанского конфликта сохранялась относительно стабильная напряженность. В отдельных районах с разной интенсивностью продолжались артиллерийские бои. Утром в южном, юго-восточном, северном и северо-восточном направлениях противник, нарушив гуманитарное перемирие, возобновил ракетно-артиллерийские обстрелы, ведя особенно интенсивный огонь в юго-восточном, северном и северо-восточном участках.

Подразделения Армии обороны для предотвращения наступательной активности противника во всех направлениях линии фронта предпринимают адекватные действия, продолжая уверенно выполнять священную миссию защитить границ Родины.


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 22


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 14 ОКТЯБРЯ | УТРЕННИЕ НОВОСТИ
    » Любой военный объект Азербайджана станет законной мишенью Армии обороны в случае атаки мирного населения | МИД Арцаха
    » Азербайджан нарушил режим прекращения огня около 180 раз
    » Азербайджан нарушил режим прекращения огня 250 раз за неделю
    » ВС Азербайджана 40 раз нарушили режим перемирия на линии соприкосновения с ВС НКР
    » ВС Азербайджана более 55 раз нарушили режим перемирия на линии соприкосновения с НКР
    » ВС Азербайджана применили минометы и гранатометы на линии соприкосновения с НКР
    » ВС Азербайджана применили гранатометы на карабахском направлении
    » ВС Азербайджана применили гранатометы и минометы
    » ВС Азербайджана применили гранатометы на карабахском направлении
    » ВС Азербайджана применили пулеметы ДШК и снайперские винтовки «Истиглал» на карабахском направлении
    » Территория Азербайджана будет восстановлена
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 14 ОКТЯБРЯ | ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ

    • 12:01
    • 2
    • 0

    Азербайджан понесет наказание за удар по военной технике на территории Армении: Арцрун Ованнисян

    • 11:54
    • 16
    • 0

    Депутат Франсуа Пуппони в ближайшее время подаст в Национальное собрании Франции, о признании независимости Республики Арцах

    • 11:32
    • 18
    • 0

    Подразделения ПВО Армии обороны Карабаха сбили штурмовик противника Су-25

    • 11:02
    • 21
    • 0

    Заявление Министерства обороны Республики Армения | СРОЧНО

    • 10:50
    • 27
    • 0

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 14 ОКТЯБРЯ | УТРЕННИЕ НОВОСТИ

    • 10:38
    • 32
    • 0

    Исламских боевиков заставляют ехать в Азербайджан на смерть против их воли

    • 22:57
    • 85
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 60546
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 56142
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49631
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 47842
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45273
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 39166
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37649
    • 0

    Азербайджан понесет наказание за удар по военной технике на территории Армении: Арцрун Ованнисян

    • 11:54
    • 16
    • 0

    Депутат Франсуа Пуппони в ближайшее время подаст в Национальное собрании Франции, о признании независимости Республики Арцах

    • 11:32
    • 18
    • 0

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 14 ОКТЯБРЯ | ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ

    • 12:01
    • 2
    • 0

    Подразделения ПВО Армии обороны Карабаха сбили штурмовик противника Су-25

    • 11:02
    • 21
    • 0

    Заявление Министерства обороны Республики Армения | СРОЧНО

    • 10:50
    • 27
    • 0

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 14 ОКТЯБРЯ | УТРЕННИЕ НОВОСТИ

    • 10:38
    • 32
    • 0

    Исламских боевиков заставляют ехать в Азербайджан на смерть против их воли

    • 22:57
    • 85
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    WAR IN REPUBLIC OF ARTSAKH | 13-10-2020 | Еvening News
           [13.10.20 17:59] We welcome the statement of the Minister of Foreign Affairs of Greece, announced the day before ...

    WAR IN REPUBLIC OF ARTSAKH | 13-10-2020 | Daily News
           [13.10.20 12:00] Within the framework of his official visit to Moscow, Foreign Minister Zohrab Mnatsakanyan had a ...

    WAR IN REPUBLIC OF ARTSAKH | 13-10-2020 | Morning News
           [13.10.20 00:01] Do you think that 3 million Armenians, together with Artsakh, have launched aggression against 8 ...

    WAR IN KARABAKH | 12-10-2020 | Daily News
          [12.10.20 08:42] During the night the situation in the Artsakh-Azerbaijani conflict zone was relatively stable and tense. ...

    WAR IN KARABAKH | 12-10-2020 | Еvening News
       [12.10.20 21:31] ????Pashinyan said, at a meeting with foreign ambassadors,that we are very close to the humanitarian crisis in ...

    WAR IN KARABAKH | 11-10-2020 | HOT NEWS FEED
          [11.10.20 00:14] The new shelling of Stepanakert is a disrespectful attitude towards the results of the talks in Moscow. ...

    Press-conference of the President of Artsakh Arayik Harutyunyan (in English)
      Press-conference of the President of Artsakh Arayik Harutyunyan (in English)

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА