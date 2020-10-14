 
  • 12:01 – ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 14 ОКТЯБРЯ | ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ 
  • 11:54 – Азербайджан понесет наказание за удар по военной технике на территории Армении: Арцрун Ованнисян 
  • 15:11 – Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие 
  • 12:01 – ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 14 ОКТЯБРЯ | ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 21:25 – В крови азербайджанского рэпера Эльмина Гулиева нашли наркотики | резонансное ДТП 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Подразделения ПВО Армии обороны Карабаха сбили штурмовик противника Су-25

 
Подразделения ПВО Армии обороны Карабаха сбили штурмовик противника Су-25:
пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 18


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Заявление Министерства обороны Республики Армения | СРОЧНО
    » ВС Армении ночью сбили два азербайджанских БПЛА
    » Азербайджан опубликовал имена солдат, погибших в результате попытки нарушения границы Армении | 17 азербайджанцев погибло
    » В Степанакерте опровергли очередную дезинформацию Баку об обстреле азербайджанских позиций
    » Азербайджан использует беспилотники в Карабахе с 2011 года: 22 сбито
    » Ни одна провокация Азербайджана не останется без ответа — Минобороны Армении
    » Минобороны Армении: На линии соприкосновения спокойно
    » Пресс-секретарь Армии обороны Карабаха: Азербайджанский агитпроп снова в своей стихии
    » Минобороны НКР: ВС Нагорного Карабаха не обстреливают мирных пастухов
    » Подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха четко контролируют ситуацию — Арцрун Ованнисян
    » Минобороны НКР: противник обстрелял позиции Армии обороны НКР в северо-восточном направлении (Талыш и Ярымджа) из минометов
    » Командующий Армии обороны НКР: если будет необходимость, будем применять также тяжелую артиллерию
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 14 ОКТЯБРЯ | ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ

    • 12:01
    • 3
    • 0

    Азербайджан понесет наказание за удар по военной технике на территории Армении: Арцрун Ованнисян

    • 11:54
    • 16
    • 0

    Депутат Франсуа Пуппони в ближайшее время подаст в Национальное собрании Франции, о признании независимости Республики Арцах

    • 11:32
    • 18
    • 0

    Подразделения ПВО Армии обороны Карабаха сбили штурмовик противника Су-25

    • 11:02
    • 22
    • 0

    Заявление Министерства обороны Республики Армения | СРОЧНО

    • 10:50
    • 27
    • 0

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 14 ОКТЯБРЯ | УТРЕННИЕ НОВОСТИ

    • 10:38
    • 32
    • 0

    Исламских боевиков заставляют ехать в Азербайджан на смерть против их воли

    • 22:57
    • 85
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 60546
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 56142
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49631
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 47842
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45273
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 39166
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37649
    • 0

    Азербайджан понесет наказание за удар по военной технике на территории Армении: Арцрун Ованнисян

    • 11:54
    • 16
    • 0

    Депутат Франсуа Пуппони в ближайшее время подаст в Национальное собрании Франции, о признании независимости Республики Арцах

    • 11:32
    • 18
    • 0

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 14 ОКТЯБРЯ | ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ

    • 12:01
    • 4
    • 0

    Подразделения ПВО Армии обороны Карабаха сбили штурмовик противника Су-25

    • 11:02
    • 22
    • 0

    Заявление Министерства обороны Республики Армения | СРОЧНО

    • 10:50
    • 27
    • 0

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 14 ОКТЯБРЯ | УТРЕННИЕ НОВОСТИ

    • 10:38
    • 32
    • 0

    Исламских боевиков заставляют ехать в Азербайджан на смерть против их воли

    • 22:57
    • 85
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    WAR IN REPUBLIC OF ARTSAKH | 13-10-2020 | Еvening News
           [13.10.20 17:59] We welcome the statement of the Minister of Foreign Affairs of Greece, announced the day before ...

    WAR IN REPUBLIC OF ARTSAKH | 13-10-2020 | Daily News
           [13.10.20 12:00] Within the framework of his official visit to Moscow, Foreign Minister Zohrab Mnatsakanyan had a ...

    WAR IN REPUBLIC OF ARTSAKH | 13-10-2020 | Morning News
           [13.10.20 00:01] Do you think that 3 million Armenians, together with Artsakh, have launched aggression against 8 ...

    WAR IN KARABAKH | 12-10-2020 | Daily News
          [12.10.20 08:42] During the night the situation in the Artsakh-Azerbaijani conflict zone was relatively stable and tense. ...

    WAR IN KARABAKH | 12-10-2020 | Еvening News
       [12.10.20 21:31] ????Pashinyan said, at a meeting with foreign ambassadors,that we are very close to the humanitarian crisis in ...

    WAR IN KARABAKH | 11-10-2020 | HOT NEWS FEED
          [11.10.20 00:14] The new shelling of Stepanakert is a disrespectful attitude towards the results of the talks in Moscow. ...

    Press-conference of the President of Artsakh Arayik Harutyunyan (in English)
      Press-conference of the President of Artsakh Arayik Harutyunyan (in English)

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА