ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 14 ОКТЯБРЯ | ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ

[14.10.20 11:02]





Более 6000 армян, официальных лиц и законодателей собрались перед Национальным собранием Франции, требуют, чтобы Франция признала независимость Арцаха, осудила Турцию и помешала вступлению этой страны в Европейский Союз.



[14.10.20 11:05]

Последние данные о потерях ВС Азербайджана в боях против Арцаха: 3 беспилотника, 20 бронетранспортеров, 1 самолет, 350 погибших военнослужащих.

[14.10.20 11:15]

Ереван после обстрела территории Армении оставляет за собой право наносить удары по любым военным объектам на территории Азербайджана - Минобороны

[14.10.20 11:34]

Точно не могу сказать о жертвах среди террористов в рядах ВС Азербайджана, но могу сказать, что их не десятки, а сотни. Часть тел уничтоженных террористов вывозится в Сирию, часть из них остается, например, в болотах Аракса, которые могут быть съедены кабанами, — Арцрун Ованнисян.

[14.10.20 11:37]

Азербайджан понесет наказание за удар по военной технике на территории Армении: Арцрун Ованнисян

[14.10.20 11:40]

Согласно статей устава ОДКБ, организация имеет все основания на защиту Армении от Азербайджана. На территории Армении уничтожены ракеты. Ереван имеет право обратиться к ОДКБ.

[14.10.20 11:43]

Два азербайджанских корпуса (около 20 000 солдат) не смогли выполнить задачу, которую должны были выполнить 1500-2000 военнослужащих: Арцрун Ованнисян.

[14.10.20 11:43]

У ВС Армении появилась новая легитимная цель





Завершено строительство Трансадриатического газопровода TAP, по которому азербайджанский газ через Турцию и Грецию пойдет до Италии. Как сообщается, труба будет готова к работе через месяц.

[14.10.20 11:51]

Азербайджан в войне против Карабаха использовал весь свой арсенал за исключением военных кораблей на Каспии: представитель Минобороны Арцрун Ованнисян

[14.10.20 12:30]

ВС Азербайджана наносят удары по мирным поселениям. В частности, сегодня противник, помимо обстрела города Мартакерт, применил на этом направлении и военную авиацию. Подразделения Армии обороны Арцаха принимают соответствующие меры, — Минобороны Арцаха.



[14.10.20 12:37]

Любой политик или военный, который попробует даже заикнуться о сдачи хоть одного сантиметра армянской земли, квалифицируется национальным предателем и будет повешен на главной площади Еревана. Мы победим! Только вперёд!



[14.10.20 12:44]



Арцрун Ованнисян объяснил, почему блицкриг



У



-❗️Противник не представлял, что после точечного удара по нашему военному объекту, наш рядовой солдат не убежит, будет ждать пока вражеский танк приблизиться до 30 метров, и он уничтожит его. И это не единственный пример. Сотни таких примеров.



-❗️Они не представляли, что могут захватить нашу позицию, но буквально через 15 минут наши парни пойдут в контрнаступление и отбросят их назад, вернув позицию.



-❗️Наше военное управление не провалилось в ходе их агрессии. Армия управлялась и управляется идеально.





[14.10.20 12:07]

Алиев заявил об уничтожении систем С-300 в Карабахе, которых там на самом деле нет



Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные уничтожили в Карабахе 2 системы С-300 армянских войск



Все бы ничего, но, к большому сожалению, у нас в Карабахе никогда не было систем С-300. Были бы там эти системы, у армянской стороны не было бы столько жертв в результате использовании ударных БПЛА ВС Азербайджана







[14.10.20 12:09]

Глава МИД России Лавров заявил, что стороны конфликта в Карабахе должны срочно встречаться по линии военных, передает РИА





[14.10.20 12:15]

Российские военные наблюдатели могут быть включены в состав механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе, заявил Лавров.





[14.10.20 12:21]

Лавров рассказал как видит решение Карабахского конфликта



Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возможно политическое решение конфликта в Карабахе и рассказал как это видит.



По его словам, предложения, которые сопредседатели прорабатывали и продолжают прорабатывать, остаются на столе переговоров.



❗️Это поэтапный вывод армянских войск из 5 регионов вокруг Карабаха при соблюдении гарантий безопасности Карабаха и при обеспечении надежной связи между Арменией и Карабахом до того, как будет определен окончательный статус Карабаха



❗️Далее освобождение еще двух регионов и определение статуса Карабаха



❗️Мир в Карабахе все это время будет соблюдаться в том числе с помощью миротворцев.



"Не было бы счесться, да несчастье помогло. Сейчас вот эти печальные события должны помочь активизировать эти процессы параллельно с решением на земле вопросов безопасности", - сказал Лавров.





[14.10.20 12:23]



Ильхам Алиев не исключает введения миротворцев в

"Вопрос о вводе миротворцев и их составе должен быть решен с согласия





[14.10.20 12:27]

Москва не согласна с позицией Анкары по Карабаху: Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не согласен с позицией Турции о военном решении Карабахского конфликта.



"Мы не согласны с позицией, которую озвучила Турция и которую несколько раз президент Алиев высказывал. Здесь никакого секрета нет: заявления о том, что есть и допустимо военное решение конфликта мы не можем разделить. Москва отстаивает точку зрения, что в Карабахе возможно только мирное урегулирование конфликта", - сказал Лавров



[14.10.20 12:32]



Противник продолжает нарушать гуманитарное перемирие, вновь обстреливая мирные населенные пункты.



В частности, помимо нанесения ракетно-артиллерийских ударов по городу Мартакерт, в этом направлении сегодня противник применил также военную авиацию.

Подразделения Армии обороны Карабаха прибегают к соответствующим действиям для подавления противника: Армия обороны.



[14.10.20 12:35]

Московские переговоры по Карабаху шли под контролем Путина, к ним также подключался Шойгу, заявил Лавров, пишет РИА



[14.10.20 12:39]

Москва и



[14.10.20 12:42]

Ни один гражданин Турции не участвует в боевых действиях в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщил Алиев в интервью телеканалу Habertürk TV. "Мы им всем дали гражданство Азербайджана"



[14.10.20 13:02] [14.10.20 12:02]Арцрун Ованнисян объяснил, почему блицкриг Баку провалился Баку был план блицкрига и захвата Карабаха за несколько дней, но план провалился, рассказал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян и привел несколько примеров.-❗️Противник не представлял, что после точечного удара по нашему военному объекту, наш рядовой солдат не убежит, будет ждать пока вражеский танк приблизиться до 30 метров, и он уничтожит его. И это не единственный пример. Сотни таких примеров.-❗️Они не представляли, что могут захватить нашу позицию, но буквально через 15 минут наши парни пойдут в контрнаступление и отбросят их назад, вернув позицию.-❗️Наше военное управление не провалилось в ходе их агрессии. Армия управлялась и управляется идеально.[14.10.20 12:07]Алиев заявил об уничтожении систем С-300 в Карабахе, которых там на самом деле нетПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные уничтожили в Карабахе 2 системы С-300 армянских войскВсе бы ничего, но, к большому сожалению, у нас в Карабахе никогда не было систем С-300. Были бы там эти системы, у армянской стороны не было бы столько жертв в результате использовании ударных БПЛА ВС Азербайджана[14.10.20 12:09]Глава МИД России Лавров заявил, что стороны конфликта в Карабахе должны срочно встречаться по линии военных, передает РИА[14.10.20 12:15]Российские военные наблюдатели могут быть включены в состав механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе, заявил Лавров.[14.10.20 12:21]Лавров рассказал как видит решение Карабахского конфликтаГлава МИД России Сергей Лавров заявил, что возможно политическое решение конфликта в Карабахе и рассказал как это видит.По его словам, предложения, которые сопредседатели прорабатывали и продолжают прорабатывать, остаются на столе переговоров.❗️Это поэтапный вывод армянских войск из 5 регионов вокруг Карабаха при соблюдении гарантий безопасности Карабаха и при обеспечении надежной связи между Арменией и Карабахом до того, как будет определен окончательный статус Карабаха❗️Далее освобождение еще двух регионов и определение статуса Карабаха❗️Мир в Карабахе все это время будет соблюдаться в том числе с помощью миротворцев."Не было бы счесться, да несчастье помогло. Сейчас вот эти печальные события должны помочь активизировать эти процессы параллельно с решением на земле вопросов безопасности", - сказал Лавров.[14.10.20 12:23] Баку не против ввода миротворцевИльхам Алиев не исключает введения миротворцев в Карабах . По его словам, это последний пункт в переговорном процессе."Вопрос о вводе миротворцев и их составе должен быть решен с согласия Баку и Еревана",- сказал президент Азербайджана.[14.10.20 12:27]Москва не согласна с позицией Анкары по Карабаху: ЛавровГлава МИД России Сергей Лавров заявил, что не согласен с позицией Турции о военном решении Карабахского конфликта."Мы не согласны с позицией, которую озвучила Турция и которую несколько раз президент Алиев высказывал. Здесь никакого секрета нет: заявления о том, что есть и допустимо военное решение конфликта мы не можем разделить. Москва отстаивает точку зрения, что в Карабахе возможно только мирное урегулирование конфликта", - сказал Лавров[14.10.20 12:32] Баку продолжает обстрел населенных пунктов даже после звонка ШойгуПротивник продолжает нарушать гуманитарное перемирие, вновь обстреливая мирные населенные пункты.В частности, помимо нанесения ракетно-артиллерийских ударов по городу Мартакерт, в этом направлении сегодня противник применил также военную авиацию.Подразделения Армии обороны Карабаха прибегают к соответствующим действиям для подавления противника: Армия обороны.[14.10.20 12:35]Московские переговоры по Карабаху шли под контролем Путина, к ним также подключался Шойгу, заявил Лавров, пишет РИА[14.10.20 12:39]Москва и Баку почти параллельно заявили о возможности введения миротворцев в зону Карабахского конфликта. Что скажет Армения ? Ждем официальной реакции Еревана[14.10.20 12:42]Ни один гражданин Турции не участвует в боевых действиях в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщил Алиев в интервью телеканалу Habertürk TV. "Мы им всем дали гражданство Азербайджана"

Лавров: мы никогда не квалифицировали Турцию, как нашего стратегического союзника



[14.10.20 13:17]

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что, начиная с воскресенья, Тегеран сможет продавать оружие кому захочет. И покупать оружие у кого захочет.



[14.10.20 13:26]

Армия обороны Арцаха: Противник продолжает нарушать гуманитарное перемирие, вновь ставя под удар мирное население и села. В частности, помимо нанесения ракетноартиллерийских ударов по городу Мартакерт, в этом направлении противник применил также военную авиацию.

Подразделения Армии обороны предпринимают соответствующие действия для заглушения противника.

[14.10.20 14:01]



Уже 18 дней продолжается террористическая агрессия Турции и Азербайджана против Карабаха: Пашинян выступает с обращением к народу

[14.10.20 14:01] Уже 18 дней продолжается террористическая агрессия Турции и Азербайджана против Карабаха: Пашинян выступает с обращением к народу[14.10.20 14:01]



Нам надо понять причины этой войны: Пашинян выступает с обращением к народу

Нам надо понять причины этой войны: Пашинян выступает с обращением к народу

[14.10.20 14:04]



Азербайджан шаг за шагом дошел до точки, когда перед армянами Карабаха ставил условия отдать Баку 5 районов из 7, потом еще 2 и зафиксировать, что Карабах должен быть в составе Азербайджана. То есть районы надо было сдать не взамен статуса, а взамен мира. В противном случае будет война. Наше правительство отказалось от этого, это было неприемлемо для нас: Пашинян выступает с обращением к народу



[14.10.20 14:06]



За последние 2 года мы осуществили реформы в армии, чтобы показать, что нет военного решения. Бои в июле в Тавуше показали, что армия Азербайджана не в состоянии военным путем решить вопрос. Это было неожиданно для всех, в том числе для Турции. После этого начались их совместные учения, турецкое оружие было переброшено в

За последние 2 года мы осуществили реформы в армии, чтобы показать, что нет военного решения. Бои в июле в Тавуше показали, что армия Азербайджана не в состоянии военным путем решить вопрос. Это было неожиданно для всех, в том числе для Турции. После этого начались их совместные учения, турецкое оружие было переброшено в Азербайджан . На месте Турция поняла, что армия Азербайджана не в состоянии сражаться и она решила все взять в свои руки с привлечением террористов из Сирии: Пашинян выступает с обращением к народу



[14.10.20 14:07]

Мы пытались осуществить принцип стратегического сдерживания, но некоторые страны, имеющую такую возможность, не смогли трезво оценить ситуацию: Пашинян выступает с обращением к народу



[14.10.20 14:08]



Позволит ли мир появиться новому Гитлеру в Малой Азии: Пашинян выступает с обращением к народу

Позволит ли мир появиться новому Гитлеру в Малой Азии: Пашинян выступает с обращением к народу

[14.10.20 14:09]



Война против Карабаха была ожидаемой. Мы знали, но ждали, с какой стороны противник нападет: Пашинян выступает с обращением к народу Война против Карабаха была ожидаемой. Мы знали, но ждали, с какой стороны противник нападет: Пашинян выступает с обращением к народу



[14.10.20 14:10]



Противник в течение первой недели не зафиксировал никаких успехов: Пашинян выступает с обращением к народу Противник в течение первой недели не зафиксировал никаких успехов: Пашинян выступает с обращением к народу



[14.10.20 14:10]



За это время противник понес огромные потери. Но у них умирали боевики, а у нас наши парни: Пашинян выступает с обращением к народу



[14.10.20 14:11] За это время противник понес огромные потери. Но у них умирали боевики, а у нас наши парни: Пашинян выступает с обращением к народу[14.10.20 14:11]



Встреча (глав МИД) в Москве была направлена на то, чтобы остановить дальнейшие жертвы. Но Встреча (глав МИД) в Москве была направлена на то, чтобы остановить дальнейшие жертвы. Но Баку решил отказаться от перемирия и в эти минуты продолжает обстрелы. Баку хочет оккупировать Карабах : Пашинян выступает с обращением к народу



[14.10.20 14:12]



Блицкриг Турции и Азербайджана провалился: Пашинян выступает с обращением к народу Блицкриг Турции и Азербайджана провалился: Пашинян выступает с обращением к народу



[14.10.20 14:12]



Но за это время у нас очень много потерь. Я скорблю за павших воинов: Пашинян выступает с обращением к народу Но за это время у нас очень много потерь. Я скорблю за павших воинов: Пашинян выступает с обращением к народу



[14.10.20 14:13]



Все потери - это мои потери, потери моей семьи: Пашинян выступает с обращением к народу Все потери - это мои потери, потери моей семьи: Пашинян выступает с обращением к народу



[14.10.20 14:14]



В последние дни Армия обороны немного отошла. Противник изменил тактику, привлекая диверсионные группы. Но наша армия контролирует ситуацию: Пашинян выступает с обращением к народу В последние дни Армия обороны немного отошла. Противник изменил тактику, привлекая диверсионные группы. Но наша армия контролирует ситуацию: Пашинян выступает с обращением к народу



[14.10.20 14:15]



Мы должны понимать, что создалась очень тяжелая ситуация. Но я говорю это, чтобы передать вам правду и чтобы мы объединились: Пашинян выступает с обращением к народу Мы должны понимать, что создалась очень тяжелая ситуация. Но я говорю это, чтобы передать вам правду и чтобы мы объединились: Пашинян выступает с обращением к народу



[14.10.20 14:16]



Пашинян поблагодарил Россию, Францию, США за посредническую роль. Но он особо поблагодарил Путина. Пашинян поблагодарил Россию, Францию, США за посредническую роль. Но он особо поблагодарил Путина.



[14.10.20 14:17]



Мы верны принципам мирного решения конфликта. Но Турция и



[14.10.20 14:18] Мы верны принципам мирного решения конфликта. Но Турция и Азербайджан против этого: Пашинян выступает с обращением к народу[14.10.20 14:18]



В этой ситуации у нас один выход – объединиться и победить, раз и навсегда решив проблему Карабаха: Пашинян выступает с обращением к народу В этой ситуации у нас один выход – объединиться и победить, раз и навсегда решив проблему Карабаха: Пашинян выступает с обращением к народу



[14.10.20 14:19]



Признание независимости Карабаха - кульминация нашего объединения: Пашинян выступает с обращением к народу

Признание независимости Карабаха - кульминация нашего объединения: Пашинян выступает с обращением к народу

[14.10.20 14:19]



Результат нашей борьбы - Независимый Результат нашей борьбы - Независимый Карабах : Пашинян выступает с обращением к народу



[14.10.20 14:21]



Сдача районов говорите? Ага, щас! Коротко о выступлении Пашиняна в интерпретации Сдача районов говорите? Ага, щас! Коротко о выступлении Пашиняна в интерпретации



[14.10.20 14:35]



Все это время мы поддерживаем интенсивные отношения с Владимиром Путиным. Сегодня Россия смогла на высоком уровне выполнить свою роль сопредседателя Минской группы ОБСЕ и стратегического союзника Армении, и я убежден, что эта роль будет однозначно и недвусмысленно выполняться в соответствии с лучшими традициями дружбы между армянским и российским народами, —



[14.10.20 14:43]



Пашинян в прямом эфире преклонил голову перед павшими воинами и их семьями. "Ваша потеря - это моя личная потеря, потеря моей семьи" Все это время мы поддерживаем интенсивные отношения с Владимиром Путиным. Сегодня Россия смогла на высоком уровне выполнить свою роль сопредседателя Минской группы ОБСЕ и стратегического союзника Армении, и я убежден, что эта роль будет однозначно и недвусмысленно выполняться в соответствии с лучшими традициями дружбы между армянским и российским народами, — Никол Пашинян [14.10.20 14:43]Пашинян в прямом эфире преклонил голову перед павшими воинами и их семьями. "Ваша потеря - это моя личная потеря, потеря моей семьи"



[14.10.20 14:54]



Россия,

Россия, Азербайджан , Турция почти одновременно публично заявили о необходимости сдачи районов вокруг Карабаха, а Армения публично отказалась от этого сценария и заявила о готовности идти до победного конца.

[14.10.20 14:57]



"Мюнхенских соглашений" по Арцаху быть не должно, - заявил в обращении к нации Никол Пашинян.

"Международные центры силы и организации не реагируют на происходящее, считая, что формула "территории взамен мира" будет приемлемой. Это очень похоже на Мюнхенский сговор 1938 года, когда, якобы для мира, территории Чехословакии были передана Германии. Что было после этого, знают все", - отметил он. "Мюнхенских соглашений" по Арцаху быть не должно, - заявил в обращении к нации премьер-министр Армении "Международные центры силы и организации не реагируют на происходящее, считая, что формула "территории взамен мира" будет приемлемой. Это очень похоже на Мюнхенский сговор 1938 года, когда, якобы для мира, территории Чехословакии были передана Германии. Что было после этого, знают все", - отметил он.



"Вопрос в том, позволит ли мир появиться новому Гитлеру, на этот раз в Малой Азии. Так или иначе, намерения Азербайджана захватить "Вопрос в том, позволит ли мир появиться новому Гитлеру, на этот раз в Малой Азии. Так или иначе, намерения Азербайджана захватить Арцах блицкригом не удались", - заявил Пашинян.



[14.10.20 14:58]

Российские военные проверяют, наносил ли

Российские военные сейчас проверяют, наносил ли

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Москва также выразила обеспокоенность в связи с продолжающимся конфликтом в Нагорном Карабахе.

По словам Пескова, необходимо прекратить огонь и вернутся к политико-дипломатическим методам урегулирования конфликта, напомнив, что

[14.10.20 14:58]Российские военные проверяют, наносил ли Азербайджан удары по АрменииРоссийские военные сейчас проверяют, наносил ли Азербайджан удары по территории Армении.Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Москва также выразила обеспокоенность в связи с продолжающимся конфликтом в Нагорном Карабахе.По словам Пескова, необходимо прекратить огонь и вернутся к политико-дипломатическим методам урегулирования конфликта, напомнив, что Баку Ереван на словах подтвердили принцип неизменности переговорного формата.





[14.10.20 15:00] Армения не соглашается на сдачу территорий. По-видимому, в ближайшее время не будет и и введения миротворцев. Это отвечает не только интересам Армении, но и интересам Ирана, выступающего резко против наличия близ своих границ вооруженных сил любых внерегиональных стран. В воскресенье истекает оружейное эмбарго в отношении Ирана, и страна будет свободна в продаже и покупке вооружений. Возможно, уже вскоре мы получим иранские беспилотники и другое вооружение. Более того, Иран совершенно официально сможет выступить транзитной страной в поставках оружия Армении и из третьих государств. Учитывая то, как достали Исламскую республику постоянные претензии Баку на ее территории, обстрелы и полеты израильских дронов с азербайджанских аэродромов, и амбиции Турции, можно надеяться на очень плодотворное сотрудничество ИРИ и РА.



В

Источники РИА в сирийской оппозиции сообщили, что к отправке в

Кроме этого источники опровергли информацию о возвращении в Сирию боевиков из Карабаха, поскольку контракт у каждого - полгода



[14.10.20 15:03]

ВКС начали уничтожать лагеря подготовки террористов из-за Карабаха ⚡️

После отправки сирийских боевиков в

Разведка за вознаграждение получила подробные сведения от боевиков о большом тренировочном лагере НВФ в 2 км от Кафер-Диббин.

Для удержания фронта в р-не г. Джиср эш-Шугур турки направили военных советников и начали объединять силы т.н. вооруженной оппозиции и группировок международных террористов.

За объектами начала наблюдать авиаразведка (см. видео).

Здесь проводилась подготовка сотен боевиков по специальностям: оператор ПТРК, механик-водитель и др., отрабатывались действия банд в горно-лесистой местности.

Подготовку осуществляли турецкие инструктора и сотрудники ЧВК.

Утром 14.10 СУ-34 и СУ-24М атаковали объекты лагеря, в т.ч. штаб, укрытия, замаскированную технику.



[14.10.20 15:39]

[Переслано из Карамба]

Алиев уже открыто говорит России , что вместе с Турцией ему ничего не страшно.

Алиев: "после войны Карабахе, то изменится не только регион, но и мир. Уже меняется. Каждый увидел нашу силу, с нами будут считаться уже на более высшем уровне. Роль Азербайджана в региональных вопросах еще более усилится. Турецко-азербайджанский союз еще более укрепится, это жизненно важно как для Азербайджана, так и для Турции».



[14.10.20 15:45]

Этот шаг Пашиняна, конечно, не вернёт павших воинов, не смягчит боль матерей, потерявших своих сыновей. Но он показывает, что понимает и принимает ответственность за происходящее и разделяет боль утраты.

Выиграем войну, ему все простят. Все останется как было, не простят. Ну а третьего варианта мы просто напросто не рассматриваем.



[14.10.20 16:07]

[ Видео ]

Наши уничтожили более 60 военных в результате "маленького тактического маневра"

Bars Media публикует эксклюзивные кадры с северных границ Карабаха



Армянские военные за 3-5 минут боев уничтожили 60-62 бойцов ВС Азербайджана, среди которых в том числе турки и наемники. Они также взяли 2 пленных, которые и рассказали про участие турок и наемников в войне против армян.

В этом бою у армянской стороны 1 потеря.

Уничтожение противника стало возможным в результате тактического отступления армянских сил.



[14.10.20 16:09]





МИД Армении о преднамеренном нападении азербайджанских вооруженных сил на территорию Республики



▪️Министерство обороны Республики



▪️Очевидно, что



▪️Все действия азербайджанской стороны получат соразмерный ответ средствами, которые имеются в распоряжении вооруженных сил РА.



▪️Решительно осуждаем попытку вооруженной агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики



[14.10.20 16:15]

Гуманитарная помощь, поступающая в Армению из диаспоры, не прекращается. Каждая община вносит свой вклад в нашу общую победу.



[14.10.20 16:22]

В Гегаркуникской области Армении в результате обстрела азербайджанского беспилотника ранение получил 7-летний ребенок. Инцидент произошел около 8.30 утра. Состояние ребенка удовлетворительное. Сообщает aysor.am.

[14.10.20 15:02] Карабах отправляется новая группа боевиков из СирииИсточники РИА в сирийской оппозиции сообщили, что к отправке в Карабах готовится еще одна группа боевиков из Сирии.Кроме этого источники опровергли информацию о возвращении в Сирию боевиков из Карабаха, поскольку контракт у каждого - полгода[14.10.20 15:03]ВКС начали уничтожать лагеря подготовки террористов из-за Карабаха ⚡️После отправки сирийских боевиков в Карабах в Идлибе начался поиск (https://t.me/RVvoenkor/351) мест подготовки банд для их уничтожения.Разведка за вознаграждение получила подробные сведения от боевиков о большом тренировочном лагере НВФ в 2 км от Кафер-Диббин.Для удержания фронта в р-не г. Джиср эш-Шугур турки направили военных советников и начали объединять силы т.н. вооруженной оппозиции и группировок международных террористов.За объектами начала наблюдать авиаразведка (см. видео).Здесь проводилась подготовка сотен боевиков по специальностям: оператор ПТРК, механик-водитель и др., отрабатывались действия банд в горно-лесистой местности.Подготовку осуществляли турецкие инструктора и сотрудники ЧВК.Утром 14.10 СУ-34 и СУ-24М атаковали объекты лагеря, в т.ч. штаб, укрытия, замаскированную технику.[14.10.20 15:39][Переслано из Карамба]Алиев уже открыто говорит России , что вместе с Турцией ему ничего не страшно.Алиев: "после войны Карабахе, то изменится не только регион, но и мир. Уже меняется. Каждый увидел нашу силу, с нами будут считаться уже на более высшем уровне. Роль Азербайджана в региональных вопросах еще более усилится. Турецко-азербайджанский союз еще более укрепится, это жизненно важно как для Азербайджана, так и для Турции».[14.10.20 15:45]Этот шаг Пашиняна, конечно, не вернёт павших воинов, не смягчит боль матерей, потерявших своих сыновей. Но он показывает, что понимает и принимает ответственность за происходящее и разделяет боль утраты.Выиграем войну, ему все простят. Все останется как было, не простят. Ну а третьего варианта мы просто напросто не рассматриваем.[14.10.20 16:07][ Видео ]Наши уничтожили более 60 военных в результате "маленького тактического маневра"Bars Media публикует эксклюзивные кадры с северных границ КарабахаАрмянские военные за 3-5 минут боев уничтожили 60-62 бойцов ВС Азербайджана, среди которых в том числе турки и наемники. Они также взяли 2 пленных, которые и рассказали про участие турок и наемников в войне против армян.В этом бою у армянской стороны 1 потеря.Уничтожение противника стало возможным в результате тактического отступления армянских сил.[14.10.20 16:09] Ереван предупреждает Баку : Ваши действия будут иметь необратимые военно-политические последствияМИД Армении о преднамеренном нападении азербайджанских вооруженных сил на территорию Республики Армения ????▪️Министерство обороны Республики Армения уже заявляло, что 14 октября азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по боевой технике, осуществляющей дежурство на территории Варденисского района Республики Армения , исходя только из необоснованных предположений о том, что техника "готова нанести удар по мирным населенным пунктам Азербайджана".▪️Очевидно, что Азербайджан не только отказывается соблюдать прекращение огня, достигнутое 10 октября совместным заявлением по инициативе президента РФ Путина на уровне глав МИД РФ, Армении и Азербайджана, но и стремится расширить географию карабахского конфликта при открытом подстрекательстве Турции, нападая и осуществляя явную агрессию против суверенной территории Республики Армения ▪️Все действия азербайджанской стороны получат соразмерный ответ средствами, которые имеются в распоряжении вооруженных сил РА.▪️Решительно осуждаем попытку вооруженной агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения и предупреждаем, что провокационные действия Азербайджана будут иметь необратимые военно-политические последствия, всю ответственность за которые несет руководство Азербайджана.[14.10.20 16:15]Гуманитарная помощь, поступающая в Армению из диаспоры, не прекращается. Каждая община вносит свой вклад в нашу общую победу.[14.10.20 16:22]В Гегаркуникской области Армении в результате обстрела азербайджанского беспилотника ранение получил 7-летний ребенок. Инцидент произошел около 8.30 утра. Состояние ребенка удовлетворительное. Сообщает aysor.am.







Россия: Российские военные проверяют информацию о том, что

[14.10.20 16:36] Азербайджан : Мы ударили по Армении. Армения : Они ударил по Армении.Россия: Российские военные проверяют информацию о том, что Азербайджан нанес удар по территории Армении

[14.10.20 16:39]

Минобразования Армении решило объявить двухнедельные осенние каникулы с 15 до 29 октября в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусом в стране.

