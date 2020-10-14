Азербайджан понесет наказание за удар по военной технике на территории Армении: Арцрун Ованнисян

С территории Армении в направлении Азербайджана не было никаких ударов: предупреждение МО АрменииДва азербайджанских корпуса (около 20 000 солдат) не смогли выполнить задачу, которую должны были выполнить 1500-2000 военнослужащих: Арцрун Ованнисян.Точно не могу сказать о жертвах среди террористов в рядах ВС Азербайджана, но могу сказать, что их не десятки, а сотни. Часть тел уничтоженных террористов вывозится в Сирию, часть из них остается, например, в болотах Аракса, которые могут быть съедены кабанами, — Арцрун Ованнисян.