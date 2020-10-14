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Алиев в шоке и пригрозил порвать дипотношения со странами, признающими Арцах.

 
Алиев пригрозил порвать дипотношения со странами, признающими Арцах

В ответ на заявлений армянской стороны о том, что единственным путем защиты населения Арцаха от агрессии Азербайджана является признание его независимости, Ильхам Алиев заявил, что остановит дипломатические отношения со страной, которая признает Нагорно-Карабахскую Республику (Арцах).

Вместе с тем, он выразил очень странную уверенность, что ни одна страна не признает. Как говориться на зло соседу себе палец откушу.

Очевидно, что признание Арцаха начнется с гаранта его безопасности – Армении, с которой у Азербайджана и без того нет дипотношений.

Что касается других стран, то после нападения на Арцах, обстрелов его мирных жителей запрещенными боеприпасами, использования наемников-террористов, дипотношений с Баку лишь клеймо на цивилизованном государстве. В связи с этим, сложно представить, что какое-либо государство будет переживать за потерю дипотношений с агрессором.
 
Отметим что ряд стран готовят соответствующие резолюции для признания независимости Республики Арцах.


  Источник:FMG NEWS

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