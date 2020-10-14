

Война против Азербайджана и Турции продолжается: Президент Карабаха Араик Арутюнян выступил с обращением к народу



Были договоренности о гуманитарном перемирии, но противник, воспользовавшись этим, на следующий же день начал еще более мощные атаки. Противнику удалось достичь кое-каких успехов. Есть только один выход - принудить противника в миру: Президент Карабаха Араик Арутюнян в обращении к народу



Еще не поздно решить конфликт мирным путем, с помощью переговоров: Президент Карабаха Араик Арутюнян в обращении к народу



Но если противник не хочет, мы готовы сражаться до конца. Мы верим в нашу победу. Призываю физически участвовать в защите родины. Мы победим: Президент Карабаха Араик Арутюнян в обращении к народу





