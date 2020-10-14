Иран должен серьезно предупредить Турцию и Азербайджан : иранский ведущий аналитик





Аналитик иранского общественного телевидения написал: «Иран должен серьезно предупредить Турцию и Азербайджан ». Сейед Али Гаеммагам написал: «Они должны понять, что Иран не допустит угрозы своей безопасности; террористы не должны находиться вблизи границ Ирана. В противном случае Иран будет защищать свою безопасность от террористов и за его пределами.





Он отметил, что Иран следит за передвижениями террористов вблизи своих северо-восточных границ, поскольку проникновение террористов в Иран поставит под угрозу безопасность страны.



