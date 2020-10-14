Иран должен серьезно предупредить Турцию и Азербайджан: иранский ведущий аналитик
Аналитик иранского общественного телевидения написал: «Иран должен серьезно предупредить Турцию и Азербайджан». Сейед Али Гаеммагам написал: «Они должны понять, что Иран не допустит угрозы своей безопасности; террористы не должны находиться вблизи границ Ирана. В противном случае Иран будет защищать свою безопасность от террористов и за его пределами.
Он отметил, что Иран следит за передвижениями террористов вблизи своих северо-восточных границ, поскольку проникновение террористов в Иран поставит под угрозу безопасность страны.
Аналитик добавил: «Израиль намерен нанести удар по интересам Ирана в карабахской войне. Сегодня Тель-Авив вторгся в правительство Азербайджана и поставляет Баку 60% оружия. Баку сильно зависит от Тель-Авива и стал израильской базой на Кавказе, что неприемлемо для Ирана».
Источник:FMG NEWS
Просмотров Сегодня: 46
Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
FMG.NEWS |Сервер Срочных Новостей | Это оперативная лента главных новостей, 24 часа в сутки, громкие разоблачения, сенсации, интервью, репортажи из горячих точек планеты и все самое интересное для наших читателей. Новости из Армении и Нагорно-Карабахской Республики, Новости Грузии, России, Ирана, Турции и Азербайджана. Плюс "Энциклопедия Кухни и Красоты"!
Внимание: При использовании информации, размещенной на сайте FMG.NEWS, активная ссылка на https://fmgnews.info обязательна
Политика конфиденциальности и использования файлов сookie: Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием.
Дополнительную информацию, в том числе об управлении файлами cookie, можно найти здесь: Политика использования файлов cookie