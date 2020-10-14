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Иран должен серьезно предупредить Турцию и Азербайджан | Сейед Али Гаеммагам

 
Иран должен серьезно предупредить Турцию и Азербайджан: иранский ведущий аналитик

Аналитик иранского общественного телевидения написал: «Иран должен серьезно предупредить Турцию и Азербайджан». Сейед Али Гаеммагам написал: «Они должны понять, что Иран не допустит угрозы своей безопасности; террористы не должны находиться вблизи границ Ирана. В противном случае Иран будет защищать свою безопасность от террористов и за его пределами.

Он отметил, что Иран следит за передвижениями террористов вблизи своих северо-восточных границ, поскольку проникновение террористов в Иран поставит под угрозу безопасность страны.

Аналитик добавил: «Израиль намерен нанести удар по интересам Ирана в карабахской войне. Сегодня Тель-Авив вторгся в правительство Азербайджана и поставляет Баку 60% оружия. Баку сильно зависит от Тель-Авива и стал израильской базой на Кавказе, что неприемлемо для Ирана».


  Источник:FMG NEWS

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