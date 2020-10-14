Армянский народ невозможно сломать, невозможно запугать, невозможно победить. Мы будем стоять до конца, и этот конец - свобода и благополучие Арцаха | Никол Пашинян

Уже 18 дней продолжается террористическая агрессия Турции и
Азербайджана против Карабаха:
Нам надо понять причины этой войны:
Азербайджан шаг за шагом дошел до точки, когда перед
армянами Карабаха ставил условия отдать Баку 5 районов из 7, потом еще 2 и
зафиксировать, что Карабах должен быть в составе Азербайджана. То есть районы
надо было сдать не взамен статуса, а взамен мира. В противном случае будет
война. Наше правительство отказалось от этого, это было неприемлемо для нас:
За последние 2 года мы осуществили реформы в армии, чтобы
показать, что нет военного решения. Бои в июле в Тавуше показали, что армия
Азербайджана не в состоянии военным путем решить вопрос. Это было неожиданно
для всех, в том числе для Турции. После этого начались их совместные учения,
турецкое оружие было переброшено в Азербайджан. На месте Турция поняла, что
армия Азербайджана не в состоянии сражаться и она решила все взять в свои руки
с привлечением террористов из Сирии:
Мы пытались осуществить принцип стратегического сдерживания,
но некоторые страны, имеющую такую возможность, не смогли трезво оценить
ситуацию:
Позволит ли мир появиться новому Гитлеру в Малой Азии:
Война против Карабаха была ожидаемой. Мы знали, но ждали, с
какой стороны противник нападет:
Противник в течение первой недели не зафиксировал никаких
успехов:
За это время противник понес огромные потери. Но у них
умирали боевики, а у нас наши парни:
Встреча (глав МИД) в Москве была направлена на то, чтобы
остановить дальнейшие жертвы. Но Баку решил отказаться от перемирия и в эти
минуты продолжает обстрелы. Баку хочет оккупировать Карабах:
Блицкриг Турции и Азербайджана провалился:
Но за это время у нас очень много потерь. Я скорблю за
павших воинов:
Все потери - это мои потери, потери моей семьи:
В последние дни Армия обороны немного отошла. Противник
изменил тактику, привлекая диверсионные группы. Но наша армия контролирует
ситуацию:
Мы должны понимать, что создалась очень тяжелая ситуация. Но
я говорю это, чтобы передать вам правду и чтобы мы объединились:
Пашинян поблагодарил Россию, Францию, США за посредническую
роль. Но он особо поблагодарил Путина.
Мы верны принципам мирного решения конфликта. Но Турция и
Азербайджан против этого:
В этой ситуации у нас один выход – объединиться и победить,
раз и навсегда решив проблему Карабаха:
Признание независимости Карабаха - кульминация нашего
объединения:
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