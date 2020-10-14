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Армянский народ невозможно сломать, невозможно запугать, невозможно победить. Мы будем стоять до конца, и этот конец - свобода и благополучие Арцаха | Никол Пашинян

Уже 18 дней продолжается террористическая агрессия Турции и Азербайджана против Карабаха:
Нам надо понять причины этой войны:

Азербайджан шаг за шагом дошел до точки, когда перед армянами Карабаха ставил условия отдать Баку 5 районов из 7, потом еще 2 и зафиксировать, что Карабах должен быть в составе Азербайджана. То есть районы надо было сдать не взамен статуса, а взамен мира. В противном случае будет война. Наше правительство отказалось от этого, это было неприемлемо для нас:

За последние 2 года мы осуществили реформы в армии, чтобы показать, что нет военного решения. Бои в июле в Тавуше показали, что армия Азербайджана не в состоянии военным путем решить вопрос. Это было неожиданно для всех, в том числе для Турции. После этого начались их совместные учения, турецкое оружие было переброшено в Азербайджан. На месте Турция поняла, что армия Азербайджана не в состоянии сражаться и она решила все взять в свои руки с привлечением террористов из Сирии:

Мы пытались осуществить принцип стратегического сдерживания, но некоторые страны, имеющую такую возможность, не смогли трезво оценить ситуацию:

Позволит ли мир появиться новому Гитлеру в Малой Азии:

Война против Карабаха была ожидаемой. Мы знали, но ждали, с какой стороны противник нападет:

Противник в течение первой недели не зафиксировал никаких успехов:

За это время противник понес огромные потери. Но у них умирали боевики, а у нас наши парни:

Встреча (глав МИД) в Москве была направлена на то, чтобы остановить дальнейшие жертвы. Но Баку решил отказаться от перемирия и в эти минуты продолжает обстрелы. Баку хочет оккупировать Карабах:

Блицкриг Турции и Азербайджана провалился:

Но за это время у нас очень много потерь. Я скорблю за павших воинов:

Все потери - это мои потери, потери моей семьи:

В последние дни Армия обороны немного отошла. Противник изменил тактику, привлекая диверсионные группы. Но наша армия контролирует ситуацию:
 
Мы должны понимать, что создалась очень тяжелая ситуация. Но я говорю это, чтобы передать вам правду и чтобы мы объединились:
Пашинян поблагодарил Россию, Францию, США за посредническую роль. Но он особо поблагодарил Путина.
 
Мы верны принципам мирного решения конфликта. Но Турция и Азербайджан против этого:

В этой ситуации у нас один выход – объединиться и победить, раз и навсегда решив проблему Карабаха:

Признание независимости Карабаха - кульминация нашего объединения:

Результат нашей борьбы - Независимый Карабах
 
Армянский народ невозможно сломать, невозможно запугать, невозможно победить. Мы будем стоять до конца, и этот конец - свобода и благополучие Арцаха:


  Источник:FMG NEWS

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