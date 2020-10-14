ВКС России начали уничтожать лагеря подготовки террористов для Карабаха

После отправки сирийских боевиков в Карабах
в Идлибе начался поиск мест подготовки банд для их уничтожения.
Разведка за вознаграждение получила подробные сведения от боевиков о большом тренировочном лагере НВФ в 2 км от Кафер-Диббин.
Для удержания фронта в р-не г. Джиср эш-Шугур турки направили военных советников и начали объединять силы т.н. вооруженной оппозиции и группировок международных террористов.
За объектами начала наблюдать авиаразведка (см. видео).
Здесь проводилась подготовка сотен боевиков по специальностям: оператор ПТРК, механик-водитель и др., отрабатывались действия банд в горно-лесистой местности.
Подготовку осуществляли турецкие инструктора и сотрудники ЧВК.
Утром 14.10 СУ-34 и СУ-24М атаковали объекты лагеря, в т.ч. штаб, укрытия, замаскированную технику.