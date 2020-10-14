 Ереван предупреждает Баку: Ваши действия будут иметь необратимые военно-политические последствия

МИД Армении о преднамеренном нападении азербайджанских вооруженных сил на территорию Республики Армения
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▪️ Министерство обороны Республики Армения
уже заявляло, что 14 октября азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по боевой технике, осуществляющей дежурство на территории Варденисского района Республики Армения
, исходя только из необоснованных предположений о том, что техника "готова нанести удар по мирным населенным пунктам Азербайджана".
▪️ Очевидно, что Азербайджан
не только отказывается соблюдать прекращение огня, достигнутое 10 октября совместным заявлением по инициативе президента РФ Путина на уровне глав МИД РФ, Армении и Азербайджана, но и стремится расширить географию карабахского конфликта при открытом подстрекательстве Турции, нападая и осуществляя явную агрессию против суверенной территории Республики Армения
.
▪️ Все действия азербайджанской стороны получат соразмерный ответ средствами, которые имеются в распоряжении вооруженных сил РА.
▪️ Решительно осуждаем попытку вооруженной агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения
и предупреждаем, что провокационные действия Азербайджана будут иметь необратимые военно-политические последствия, всю ответственность за которые несет руководство Азербайджана.