ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 14 ОКТЯБРЯ | ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

17:31

17:33

17:37 Обстрел госпиталя является грубейшим нарушением норм и принципов международного и гуманитарного права, согласно которым запрещено делать мишенью госпитали и те места, где содержатся раненые: пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян





И в целом, как показывает опыт, армянские военные оступают не просто так. Всегда есть в этом какая-то военная задумка.

17:42 Стремление победить особенно важно в трудные моменты, в моменты отступления и потерь: представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.