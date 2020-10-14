ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 14 ОКТЯБРЯ | ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

В Парламент Франции внесен законопроект о признании Республики Арцах
Законопроект о признании Республики Арцах
внесен в Нижнюю палату французского Парламента. Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил исполнительный директор Фонда государственных интересов Армении Давид Папазян, добавив, что в последние дни ANIF провел большую организационную и скоординированную работу со своими французскими коллегами.
"В течение 10 дней мы работали с Доминик де Вильпен - членом совета директоров ANIF, с местными журналистами и с членами парламента, представляя, что происходит с 27 сентября на линии соприкосновения Арцах
- Азербайджан
, роль Турции, причастность которой полностью меняет картину, и присутствие наемников. Мы объяснили, что единственный реальный политический путь решения вопроса - это признание независимости Республики Арцах
международным сообществом. Поскольку во французском парламенте быстро осознали реальность, законопроект сегодня утром поступил в Нижнюю палату Национального собрания Франции”, - сказал Папазян.
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