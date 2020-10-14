Президент Арцаха обратился к арцахским соотечественникам, которые находятся за пределами республики





Араик Арутюнян:





Дорогие друзья! Наша Родина сегодня как никогда нуждается в защите всех нас. Во-первых, у вас нет морального права оставлять без защиты свои дома, могилы дедов, будущее своих детей. Если кто-то думает, что вы можете найти достойную жизнь для себя и своих семей, чтобы безопасно жить и творить за пределами Арцаха, вы глубоко ошибаетесь.





У нас исторически была уникальная возможность иметь свободное и независимое государство, за что мы уже заплатили высокую цену. Это наша последняя битва, от которой мы не имеем права отказываться, где дезертирство равносильно предательству. Здесь мы хозяева, мы не имеем права впускать врага, позволять ему осквернять наши святилища.





Поэтому обращаюсь к вам как к гордым гражданам, высоко сохранившим достоинство армянского народа, как к истинным патриотам. Спешите присоединиться к своим братьям, твердо стоящим на родине.





Возвращайтесь, пока не поздно, ведь все ваши действия будут оценены людьми и историей. Вместо проклятия выберите путь благословения. Арцах ждет всех вас!







