Брифинг представителя Минобороны Армении, Арцруна Ованнисяна

- Сегодня рано утром вооруженные силы Азербайджана возобновили широкомасштабные наступательные действия, особенно в северном и южном направлениях. Противник пытался развивать упорные атаки по двум направлениям, однако наши ВС нанесли ему большой ущерб. Противник понес большие потери в живой силе. На данный момент бои продолжаются.



- В течение дня - В течение дня Азербайджан распространил сообщения о том, что на территории Армении была взята под прицел ракетная система, находящаяся на боевом дежурстве, что легитимизирует соответствующие ответные шаги со стороны Армении и взятие под прицел подобных объектов военного назначения на территории Азербайджана.



- В течение дня Армия обороны сообщила также о том, что ВС Азербайджана обстреляли один из госпиталей Арцаха, что достойно осуждения и должно удостоиться внимания международного сообщества.



- ВС Азербайджана сегодня применили также воздушные силы, однако действия противника не увенчались успехом.



