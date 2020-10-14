Армения нанесет массированный сокрушительный ответный удар по военным объектам Азербайджана

14 октября азербайджанские ВС необоснованно обстреляли территорию Республики Армения
, нацелившись на осуществляющую боевое дежурство военную технику всего лишь на основании предположений о том, что эта техника была готова ударить по мирным населенным пунктам Азербайджана.
Фактически, военно-политическое руководство этой страны позволяет обстреливать находящуюся на территории Республики Армения
и осуществляющую боевое дежурство технику всего лишь на основе предположений.
Подтверждая, что до сих пор с территории Армения
ни одна ракета, снаряд или пуля не были выпущены в направлении Азербайджана, в то же время Министерство обороны Республики Армения
заявляет, что отныне Вооруженные Силы страны оставляют за собой право целиться по той же логике на любой военный объект или военное передвижение на территории Азербайджана.
Всю ответственность за процесс изменения зоны и логики боевых действий будет нести военно-политическое руководство Азербайджана, поскольку данным неразумным ходом Азербайджан
развязал Армении "руки”, предоставив ей возможность применить оружие возмездия, куда более суровое, чем имеющиеся в арсенале Баку
средства, сомнительная эффективность от боевого применения которых наблюдалась не раз. И теперь ничто не остановит ВС Армении от нанесения сокрушительного ответного удара, что будет иметь катастрофические последствия для Азербайджана, который и так находится в плачевном состоянии и держится "наплаву” лишь благодаря турецкой поддержке, нанятым боевикам и сражающимся на передовой национальным меньшинствам. /@infoteka24/
Ильхам Алиев и его семья отныне не должны спать спокойно, потому что помимо военных целей Азербайджана для Армении является главной целью также и военно-политическое руководство террористического государства и ни одно укрытие не спасет его и его семейку. Уверенны что как только будет засечен объект, по нему будет нанесен точный и сокрушительный удар.
И в этом конечно помогут диверсионно-разведывательные группы ВС Армении, которые уже дежурят в Гяндже, Сумгаите и Баку
.
Помолись Ильхам за себя и семью, хотя тебе это точно не поможет. Ждите мощного сокрушительного удара, ждите там где его не ждете, ждите каждую секунду, потому что вы открыли ящик Пандоры и закрыть его вы сможете только собственной кровью.