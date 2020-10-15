МОЛНИЯ | Противник отброшен назад, понеся многочисленные потери | Минобороны Армении

Противник отброшен назад, понеся многочисленные потери — Минобороны Армении



Почти без бронетехники вчера и сегодня, под очень сильным артиллерийским огнем, азербайджанская армия большими колоннами непрерывно атаковала несколько наших боевых позиций.

Однако, понеся слишком много потерь, они, не имея никаких успехов, были отброшены назад. Кое-где потери Азербайджана превышают даже потери первых дней — Арцрун Ованнисян

Одним словом гордая Армия Обороны Арцаха разгромила в пух и прах армию Азербайджана, нанеся невосполнимые потери. Если так продолжится, то есть все шансы у Армии Обороны Арцаха, гнать непрошеных шакалов и террористов будут до гнать непрошеных шакалов и террористов будут до Баку



