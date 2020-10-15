 
  • 02:33 – МОЛНИЯ | Противник отброшен назад, понеся многочисленные потери | Минобороны Армении 
  • 23:59 – Армения нанесет массированный сокрушительный ответный удар по военным объектам Азербайджана 
  • 15:11 – Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие 
  • 02:33 – МОЛНИЯ | Противник отброшен назад, понеся многочисленные потери | Минобороны Армении 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 21:25 – В крови азербайджанского рэпера Эльмина Гулиева нашли наркотики | резонансное ДТП 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

МОЛНИЯ | Противник отброшен назад, понеся многочисленные потери | Минобороны Армении

 Армия обороны Арцаха
Противник отброшен назад, понеся многочисленные потери — Минобороны Армении

Почти без бронетехники вчера и сегодня, под очень сильным артиллерийским огнем, азербайджанская армия большими колоннами непрерывно атаковала несколько наших боевых позиций.
 
Однако, понеся слишком много потерь, они, не имея никаких успехов, были отброшены назад. Кое-где потери Азербайджана превышают даже потери первых дней — Арцрун Ованнисян
 
Одним словом гордая Армия Обороны Арцаха разгромила в пух и прах армию Азербайджана, нанеся невосполнимые потери. Если так продолжится, то есть все шансы у Армии Обороны Арцаха, гнать непрошеных шакалов и террористов будут до Баку!



  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 21


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Брифинг представителя Минобороны Армении, Арцруна Ованнисяна
    » Армянский народ невозможно сломать, невозможно запугать, невозможно победить. Мы будем стоять до конца, и этот конец - свобода и благополучие Арцаха | Никол Пашинян
    » В ночной диверсии в Тавуше участвовало более 100 азербайджанских военнослужащих элитных подразделений спецназа. | Полный провал азербайджанских спецназовцев
    » У ВС Азербайджана новые потери, убиты двое военнослужащих
    » ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения на территорию Армении. | Отброшены и Наказаны
    » Командование азербайджано-турецкими учениями скрывает потери
    » Минобороны Арцаха: Распространением дезинформации Баку пытается хоть как-то оправдать свои действия
    » Минобороны НКР: Распространением дезинформации Баку пытается хоть как-то оправдать свои действия
    » Противник понес новые потери в результате акции возмездия армянских подразделений
    » ВС Азербайджана ночью нарушили режим перемирия в Карабахе около 40 раз
    » Потери азербайджанской стороны в результате диверсии на границе с Арменией составили до 7 военослужащих
    » Президент Арцаха: оголтелому врагу был дан достойный отпор, благодаря беспрецедентному подвигу солдат
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    МОЛНИЯ | Противник отброшен назад, понеся многочисленные потери | Минобороны Армении

    • 02:33
    • 26
    • 0

    Армения нанесет массированный сокрушительный ответный удар по военным объектам Азербайджана

    • 23:59
    • 40
    • 0

    Брифинг представителя Минобороны Армении, Арцруна Ованнисяна

    • 23:37
    • 36
    • 0

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 14 ОКТЯБРЯ | ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

    • 23:01
    • 117
    • 0

    Никол Пашинян провел расширенное заседание Совбеза

    • 18:44
    • 58
    • 0

    Президент Арцаха обратился к арцахским соотечественникам, которые находятся за пределами республики

    • 18:06
    • 58
    • 0

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 14 ОКТЯБРЯ | ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ

    • 17:19
    • 155
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 60560
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 56147
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49637
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 47872
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45280
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 39173
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37654
    • 0

    МОЛНИЯ | Противник отброшен назад, понеся многочисленные потери | Минобороны Армении

    • 02:33
    • 26
    • 0

    Армения нанесет массированный сокрушительный ответный удар по военным объектам Азербайджана

    • 23:59
    • 40
    • 0

    Брифинг представителя Минобороны Армении, Арцруна Ованнисяна

    • 23:37
    • 36
    • 0

    Никол Пашинян провел расширенное заседание Совбеза

    • 18:44
    • 58
    • 0

    Президент Арцаха обратился к арцахским соотечественникам, которые находятся за пределами республики

    • 18:06
    • 58
    • 0

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 14 ОКТЯБРЯ | ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

    • 23:01
    • 117
    • 0

    Ереван предупреждает Баку: Ваши действия будут иметь необратимые военно-политические последствия

    • 16:20
    • 63
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    Destruction of enemy offensive forces by Defence Army units on the North-Eastern frontline | Defence Army
        Destruction of enemy offensive forces by Defence Army units on the North-Eastern frontline [Defence Army]     Destruction ...

    Results of the Day | ARTSAKH |Artsrun Hovhannisyan
      [14.10.20 22:07] Early this morning, the Azerbaijani armed forces resumed large-scale offensive operations, especially in the northern and ...

    URGENT: About 1000 Syrian militants fighting against Armenians in Artsakh laid down their arms
      URGENT: About 1000 Syrian militants fighting against Armenians in Artsakh laid down their arms About 1000 Syrian militants fighting ...

    WAR IN REPUBLIC OF ARTSAKH | 14-10-2020 | Daily News
    [14.10.20 09:43] At night the situation at the Artsakh – Azerbaijan conflict zone was relatively stable tense. Mutual fire of different intensity ...

    WAR IN REPUBLIC OF ARTSAKH | 13-10-2020 | Еvening News
           [13.10.20 17:59] We welcome the statement of the Minister of Foreign Affairs of Greece, announced the day before ...

    WAR IN REPUBLIC OF ARTSAKH | 13-10-2020 | Daily News
           [13.10.20 12:00] Within the framework of his official visit to Moscow, Foreign Minister Zohrab Mnatsakanyan had a ...

    WAR IN REPUBLIC OF ARTSAKH | 13-10-2020 | Morning News
           [13.10.20 00:01] Do you think that 3 million Armenians, together with Artsakh, have launched aggression against 8 ...

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА