МОЛНИЯ | Противник отброшен назад, понеся многочисленные потери | Минобороны Армении

Противник отброшен назад, понеся многочисленные потери — Минобороны Армении
Почти без бронетехники вчера и сегодня, под очень сильным артиллерийским огнем, азербайджанская армия большими колоннами непрерывно атаковала несколько наших боевых позиций.
Однако, понеся слишком много потерь, они, не имея никаких успехов, были отброшены назад. Кое-где потери Азербайджана превышают даже потери первых дней — Арцрун Ованнисян
Одним словом гордая Армия Обороны Арцаха разгромила в пух и прах армию Азербайджана, нанеся невосполнимые потери. Если так продолжится, то есть все шансы у Армии Обороны Арцаха, гнать непрошеных шакалов и террористов будут до Баку!
Источник:FMG NEWS
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