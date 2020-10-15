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ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 15 ОКТЯБРЯ | ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ

 
[15.10.20 08:57]
Ночью ситуация на передовой была стабильно напряженной, сообщает Минобороны Армении.
А утром азербайджанские ВС начали обстрел на северном и южном направлении.
 
  
[15.10.20 09:37]
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко:
 
"Если вы выйдете на улицы Москвы, Еревана, Баку и спросите, хочет ли кто-то войны, вам все скажут, что нет, только не война. Да, кровоточит рана и с одной стороны, и с другой, и много людей этим возмущаются, но войны никто не хочет, гибели родных и близких никто не хочет.
 
Не может быть военного решения. Только незамедлительно остановить боевые действия и при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ сесть за стол переговоров"
 
  
[15.10.20 09:51]
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко:
 
"У нас состоялись очень хорошие беседы с председателями парламентов и Армении, и Азербайджана. Конечно, они тоже очень встревожены всем тем, что происходит, каждый пытается изложить свою правду. Но есть объективные мониторинги"
 
 
 [15.10.20 09:53]
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко:
 
"Кто бы что ни утверждал, мне кажется, и с обеих сторон уже приходит понимание того, что нет военного решения. Мы неоднократно об этом говорили. Только переговоры, только взаимные компромиссы с двух сторон, только поиск взаимоприемлемого решения. Диктатом ни одна, ни другая сторона ничего не добьется"
 
 [15.10.20 09:57]

Даже муха не ускользнет от
меткого удара армянки: женское
лицо войны в Карабахе
 
❗️Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян недавно заявил: "После победы лично представлю вам пятерых женщин-военнослужащих противотанковых подразделений. И вообще женщины-героини – тема для гордости".
 
…На первой карабахской войне сражалось более двухсот армянок – кто на первой линии, кто, как Сосе Аракелян, на второй.
 
И если кому-нибудь неизвестно, что такого сделала семидесятишестилетняя матушка Сосе (к этому имени мы еще вернемся), то она переоборудовала свой дом в казарму на тридцать-сорок бойцов, штопала им одежду, кормила раненых, лечила приболевших.
 
[15.10.20 09:58]
Заявление Министерства иностранных дел Республики Арцах
 
Самым решительным образом осуждаем преднамеренный обстрел азербайджанской стороной расположенного в северо-восточной части Республики Арцах госпиталя, в котором проходили лечение и гражданские лица. Столь грубое нарушение законов и обычаев войны в очередной раз указывает на то, что в стремлении добиться своих геополитических целей тройственный союз Азербайджана, Турции и международных террористов не остановится ни перед какими преступлениями. 
 
Азербайджан, действия которого поддерживаются и управляются Турцией, не только отказывается от соблюдения гуманитарного перемирия, но и целенаправленно расширяет масштабы и географию агрессии. В частности, 14 октября азербайджано-турецкие вооруженные силы нанесли удар по территории Республики Армения, выводя угрозы региональному миру и безопасности на новый уровень. Преступные действия азербайджано-турецкой стороны заслуживают самого строго осуждения и решительных мер для пресечения их повторения в будущем. Дальнейшее игнорирование международным сообществом опасности, исходящей от тройственного союза Турции, Азербайджана и международных террористов, может иметь непоправимые последствия не только для Южного Кавказа, но и за его пределами.
 
Вновь подчеркиваем, что в условиях, когда азербайджанские власти, поддерживаемые Турцией и международными террористами и оставаясь безнаказанными, потеряли чувство реальности и преднамеренно торпедируют мирные инициативы Российской Федерации и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, единственным действенным способом остановить эскалацию насилия, спасти многочисленные человеческие жизни и обеспечить долгосрочный и прочный мир в регионе является международное признание независимости Республики Арцах.
 
???? www.nkr.am/ru/news/2020-14-06/artsakh/mfa/statement
 
[15.10.20 10:02]

Независимый журналист Линдси Снелл у себя в Twitter цитирует боевика Сирийской национальной армии, который недавно вернулся из Азербайджана в Сирию: 
 
«Я и мой брат сражались в Сирии в течение всей войны, но ничего подобного не видели. Во время одного из боев наша группа из 45 человек находилась на небольшом холме. Армянский снайпер убил 8 бойцов группировки «Султан Мурад» и двух боевиков «Хамзы». Таких снайперов мы видели только в фильмах».
 
[15.10.20 10:07]
Представительство ООН в Армении опечалено известием о серьезном ранении 14-летнего мальчика в Гегаркуникской области Армении.
 
Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования всем пострадавшем и повторяем призыв Генерального секретаря ООН к защите гражданского населения посредством соблюдения гуманитарного права и прекращения огня: Постоянный представитель ООН в Армении Шомби Шарп
 
[15.10.20 10:17]
Подразделения Армии обороны Арцаха продолжают контролировать оперативно-тактическую обстановку и предпринимают меры по нанесению новых потерь силам противника, — Минобороны Арцаха.
 
[15.10.20 10:21]
Парламент Австрии единогласно принял (https://www.facebook.com/520591994713222/posts/3224349504337444/?extid=0&d=n) резолюцию, осуждающую военное вмешательство Турции в нагорно-карабахский конфликт.
[15.10.20 10:21]
Уничтожения живой силы ВС Азербайджана.

[15.10.20 10:41]

Никол Пашинян подал прошение Президенту РА о присвоении посмертно звания Национального Героя командиру N войсковой части полковнику Ваагну Асатряну.

 

Полковник Асатрян героически погиб два дня назад, защищая Родину от турецко-азербайджанской террористической агрессии.

 

Национальный Герой командир N войсковой части полковник Ваагн Асатрян.

 

[15.10.20 10:48]


Никол Пашинян представил Президенту РА ходатайство о присвоении командиру 2-го армейского корпуса ВС РА, полковнику Араику Арутюняну воинского звания генерал-майора; командиру 4-го армейского корпуса ВС РА, полковнику Артаку Будагяну звания генерал-майора; начальнику Генштаба ВС РА, генерал-лейтенанту Онику Гаспаряну воинского звания генерал-полковника.

 

[15.10.20 11:07]

На данный момент на одних и тех же направлениях идут ожесточенное бои: Арцрун Ованнисян.

 

[15.10.20 11:57]

The Washington Post: тела 52 боевиков переданы родственникам на сирийско-турецком пограничном посту. Погибших завербовали «поддерживаемые Турцией военные формирования в Сирии». Воевали на стороне Азербайджана

 

[15.10.20 12:07]

Указом  президента Республики Арцах Араика Арутюняна,  командующему Армией обороны генерал-майору Джалалу Арутюняну присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.


Слава и честь нашей армии

 

[15.10.20 12:17]

За 19 дней боевых действий ВС Азербайджана успели обстрелять в Арцахе множество жилых домов, школы, детский сад, госпиталь и церковь. Это военное преступление, за которое военно-политическое руководство Азербайджана несёт полную ответственность. 

 


 


  Источник:FMG NEWS

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