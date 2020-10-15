ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 15 ОКТЯБРЯ | ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ

[15.10.20 08:57]
Ночью ситуация на передовой была стабильно напряженной,
сообщает Минобороны Армении.
А утром азербайджанские ВС начали обстрел на северном и
южном направлении.
[15.10.20 09:37]
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко:
"Если вы выйдете на улицы Москвы, Еревана, Баку и
спросите, хочет ли кто-то войны, вам все скажут, что нет, только не война. Да,
кровоточит рана и с одной стороны, и с другой, и много людей этим возмущаются,
но войны никто не хочет, гибели родных и близких никто не хочет.
Не может быть военного решения. Только незамедлительно
остановить боевые действия и при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ
сесть за стол переговоров"
[15.10.20 09:51]
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко:
"У нас состоялись очень хорошие беседы с председателями
парламентов и Армении, и Азербайджана. Конечно, они тоже очень встревожены всем
тем, что происходит, каждый пытается изложить свою правду. Но есть объективные
мониторинги"
[15.10.20 09:53]
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко:
"Кто бы что ни утверждал, мне кажется, и с обеих сторон
уже приходит понимание того, что нет военного решения. Мы неоднократно об этом
говорили. Только переговоры, только взаимные компромиссы с двух сторон, только
поиск взаимоприемлемого решения. Диктатом ни одна, ни другая сторона ничего не
добьется"
[15.10.20 09:57]
Даже муха не ускользнет от
меткого удара армянки: женское
лицо войны в Карабахе
❗️Представитель Министерства обороны Армении Арцрун
Ованнисян недавно заявил: "После победы лично представлю вам пятерых
женщин-военнослужащих противотанковых подразделений. И вообще женщины-героини –
тема для гордости".
…На первой карабахской войне сражалось более двухсот армянок
– кто на первой линии, кто, как Сосе Аракелян, на второй.
И если кому-нибудь неизвестно, что такого сделала
семидесятишестилетняя матушка Сосе (к этому имени мы еще вернемся), то она
переоборудовала свой дом в казарму на тридцать-сорок бойцов, штопала им одежду,
кормила раненых, лечила приболевших.
[15.10.20 09:58]
Заявление Министерства иностранных дел Республики
Арцах
Самым решительным образом осуждаем преднамеренный обстрел
азербайджанской стороной расположенного в северо-восточной части Республики
Арцах госпиталя, в котором проходили лечение и гражданские лица. Столь грубое
нарушение законов и обычаев войны в очередной раз указывает на то, что в
стремлении добиться своих геополитических целей тройственный союз Азербайджана,
Турции и международных террористов не остановится ни перед какими
преступлениями.
Азербайджан, действия которого поддерживаются и управляются
Турцией, не только отказывается от соблюдения гуманитарного перемирия, но и
целенаправленно расширяет масштабы и географию агрессии. В частности, 14
октября азербайджано-турецкие вооруженные силы нанесли удар по территории
Республики Армения, выводя угрозы региональному миру и безопасности на новый
уровень. Преступные действия азербайджано-турецкой стороны заслуживают самого
строго осуждения и решительных мер для пресечения их повторения в будущем. Дальнейшее
игнорирование международным сообществом опасности, исходящей от тройственного
союза Турции, Азербайджана и международных террористов, может иметь
непоправимые последствия не только для Южного Кавказа, но и за его пределами.
Вновь подчеркиваем, что в условиях, когда азербайджанские
власти, поддерживаемые Турцией и международными террористами и оставаясь
безнаказанными, потеряли чувство реальности и преднамеренно торпедируют мирные
инициативы Российской Федерации и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, единственным
действенным способом остановить эскалацию насилия, спасти многочисленные
человеческие жизни и обеспечить долгосрочный и прочный мир в регионе является
международное признание независимости Республики Арцах.
Независимый журналист Линдси Снелл у себя в Twitter цитирует
боевика Сирийской национальной армии, который недавно вернулся из Азербайджана
в Сирию:
«Я и мой брат сражались в Сирии в течение всей войны, но
ничего подобного не видели. Во время одного из боев наша группа из 45 человек
находилась на небольшом холме. Армянский снайпер убил 8 бойцов группировки
«Султан Мурад» и двух боевиков «Хамзы». Таких снайперов мы видели только в
фильмах».
[15.10.20 10:07]
Представительство ООН в Армении опечалено известием о
серьезном ранении 14-летнего мальчика в Гегаркуникской области Армении.
Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования всем
пострадавшем и повторяем призыв Генерального секретаря ООН к защите
гражданского населения посредством соблюдения гуманитарного права и прекращения
огня: Постоянный представитель ООН в Армении Шомби Шарп
[15.10.20 10:17]
Подразделения Армии обороны Арцаха продолжают контролировать оперативно-тактическую обстановку и предпринимают меры по нанесению новых потерь силам противника, — Минобороны Арцаха.
[15.10.20 10:21]
Парламент Австрии единогласно принял (https://www.facebook.com/520591994713222/posts/3224349504337444/?extid=0&d=n) резолюцию, осуждающую военное вмешательство Турции в нагорно-карабахский конфликт.
[15.10.20 10:21]
Уничтожения живой силы ВС Азербайджана.
[15.10.20 10:41]
Никол Пашинян подал прошение Президенту РА о
присвоении посмертно звания Национального Героя командиру N войсковой части
полковнику Ваагну Асатряну.
Полковник Асатрян героически погиб два дня назад, защищая
Родину от турецко-азербайджанской террористической агрессии.
[15.10.20 10:48]
Никол Пашинян представил Президенту РА
ходатайство о присвоении командиру 2-го армейского корпуса ВС РА, полковнику
Араику Арутюняну воинского звания генерал-майора; командиру 4-го армейского
корпуса ВС РА, полковнику Артаку Будагяну звания генерал-майора; начальнику
Генштаба ВС РА, генерал-лейтенанту Онику Гаспаряну воинского звания
генерал-полковника.
[15.10.20 11:07]
На данный момент на одних и тех же направлениях
идут ожесточенное бои: Арцрун Ованнисян.
[15.10.20 11:57]
The Washington Post: тела 52 боевиков переданы родственникам на сирийско-турецком пограничном посту. Погибших завербовали «поддерживаемые Турцией военные формирования в Сирии». Воевали на стороне Азербайджана
[15.10.20 12:07]
Указом президента Республики Арцах Араика Арутюняна, командующему Армией обороны генерал-майору Джалалу Арутюняну присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.
Слава и честь нашей армии
[15.10.20 12:17]
За 19 дней боевых действий ВС Азербайджана успели обстрелять в Арцахе множество жилых домов, школы, детский сад, госпиталь и церковь. Это военное преступление, за которое военно-политическое руководство Азербайджана несёт полную ответственность.
Источник:FMG NEWS
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