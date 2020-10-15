ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 15 ОКТЯБРЯ | ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ

[15.10.20 10:17]

Подразделения Армии обороны Арцаха продолжают контролировать оперативно-тактическую обстановку и предпринимают меры по нанесению новых потерь силам противника, — Минобороны Арцаха.

[15.10.20 10:21]

Парламент Австрии единогласно принял (https://www.facebook.com/520591994713222/posts/3224349504337444/?extid=0&d=n) резолюцию, осуждающую военное вмешательство Турции в нагорно-карабахский конфликт.

[15.10.20 10:41]

Никол Пашинян подал прошение Президенту РА о присвоении посмертно звания Национального Героя командиру N войсковой части полковнику Ваагну Асатряну.

Полковник Асатрян героически погиб два дня назад, защищая Родину от турецко-азербайджанской террористической агрессии.

[15.10.20 10:48]





Никол Пашинян представил Президенту РА ходатайство о присвоении командиру 2-го армейского корпуса ВС РА, полковнику Араику Арутюняну воинского звания генерал-майора; командиру 4-го армейского корпуса ВС РА, полковнику Артаку Будагяну звания генерал-майора; начальнику Генштаба ВС РА, генерал-лейтенанту Онику Гаспаряну воинского звания генерал-полковника.

[15.10.20 11:07]

На данный момент на одних и тех же направлениях идут ожесточенное бои: Арцрун Ованнисян.

[15.10.20 11:57]



The Washington Post: тела 52 боевиков переданы родственникам на сирийско-турецком пограничном посту. Погибших завербовали «поддерживаемые Турцией военные формирования в Сирии». Воевали на стороне Азербайджана

[15.10.20 12:07]



Указом президента Республики Арцах Араика Арутюняна, командующему Армией обороны генерал-майору Джалалу Арутюняну присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.





Слава и честь нашей армии

[15.10.20 12:17]

За 19 дней боевых действий ВС Азербайджана успели обстрелять в Арцахе множество жилых домов, школы, детский сад, госпиталь и церковь. Это военное преступление, за которое военно-политическое руководство Азербайджана несёт полную ответственность.