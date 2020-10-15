Никол Пашинян подал прошение Президенту РА о присвоении посмертно звания Национального Героя командиру N войсковой части полковнику Ваагну Асатряну.

Полковник Асатрян героически погиб два дня назад, защищая Родину от турецко-азербайджанской террористической агрессии.

-Также Никол Пашинян представил Президенту РА ходатайство о присвоении командиру 2-го армейского корпуса ВС РА, полковнику Араику Арутюняну воинского звания генерал-майора,

-Также Никол Пашинян представил Президенту РА ходатайство о присвоении командиру 4-го армейского корпуса ВС РА полковнику Артаку Будагяну звания генерал-майора,