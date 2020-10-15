Азербайджанские диверсанты убили 5 мирных жителей города Гадрут и сожгли дома: СК Карабаха

10 октября 2020г., в первой половине дня, вооруженные подразделения Азербайджанской Республики, нарушив условия достигнутого в Москве 09.10.2020г. гуманитарного перемирия с 12:00, 10.10.2020г., требования Женевской конвенции «О защите гражданского населения во время войны» от 12 августа 1949г. и другие нормы международного гуманитарного права, ворвавшись в город Гадрут Республики Арцах
, по мотиву национальной ненависти, незаконно, умышленно, с применением огнестрельного оружия лишили жизни 5 гражданских лиц, не участвующих непосредственно в военных действиях, а также, не обусловленно военной необходимостью, сожгли дома гражданских лиц и другие строения, таким образом незаконно, произвольно уничтожив большое количество недвижимости.
В Следственном комитете Республики Арцах
принято к производству уголовное дело, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 416, пунктом 6 части 2 статьи 416 Уголовного кодекса Республики Арцах
.
Следствие продолжается.