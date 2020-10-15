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Командующему Армией обороны генерал-майору Джалалу Арутюняну присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

 
Указом  президента Республики Арцах Араика Арутюняна,  командующему Армией обороны генерал-майору Джалалу Арутюняну присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.
 
Слава и честь нашей армии


  Источник:FMG NEWS

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