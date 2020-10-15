Стали известны новые подвиги наших бойцов

-❗️Майор Арамо Еганян, старший лейтенант Мерсик Багдасарян и рядовой –контрактник Карен Апресян получат медали "За отвагу" за уничтожение 2 вражеских самолета.





-❗️Рафик Ордоян будет награжден медалью "За боевые заслуги" за уничтожение 3 БПЛА противника.





-❗️Медали той же категории получат также майор Армен Бахян, старший лейтенант Гагик Амирханян, старший лейтенант Татул Бабаян, младший сержант-контрактник Нарек Алавердян за уничтожение 4 БПЛА противника в сложных боевых условиях





-❗️А командир противотанковой батареи, капитан Арсен Габриелян продемонстрировал достойный истинного героя результат и сумел благодаря отличным профессиональным знаниям, волевым качествам и хладнокровию вывести из строя 12 вражеских танков и в пользу наших сил решить ряд боевых эпизодов.





Армия Обороны Нагорного Карабаха