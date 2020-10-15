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Минобороны Армении заявило об уничтожении еще одного азербайджанского СУ-25

 
Минобороны Армении заявило об уничтожении еще одного азербайджанского СУ-25


Армянские вооруженные силы сбили еще один азербайджанский самолет Су-25. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель командующего войсками ПВО, полковник Гарик Мовсесян.


"Наши войска успешно выполняют свои задачи. Буквально за 10 минут до пресс-конференции мы сбили еще одного атакующего Су-25", - сказал Мовсесян.


Это уже третий Су-25 азербайджанских ВС, сбитый армянскими силами: предыдущие были 12 октября и 14 октября.



  Источник:FMG NEWS

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