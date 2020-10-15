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Отношения Грузии и Азербайджана хуже некуда | Оказалось Грузия права и Азербайджан должен немедленно покинуть Давид Гареджи

 
МИД Грузии прокомментировал ход дела по делимитации госграницы с Азербайджаном 

Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия сообщил, что международные эксперты изучили существующие картографические материалы и документы, связанные с Давид-Гареджи и пришли к выводу, что карта масштаба 1: 200 000 подтверждает претензии Грузии на спорную территорию монастырского комплекса.

Международные эксперты говорят, что с точки зрения международного права эту карту следует рассматривать не отдельно, а как поддерживающий документ для карты масштаба 1: 500 000, которая может быть основана именно на карте масштаба 1: 200 000, представленная как приложение к протоколу о решении 1938 года.

В заключениях экспертов также отмечается, что это решение, в свою очередь, является последним двусторонним соглашением о границе между Азербайджаном и Грузией, которое было ратифицировано в 1996 году и является базовым документом для демаркации грузинской границы.

На данный момент задержанные бывшие члены комиссии Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева находятся в предварительном заключении. Прокуратура не исключила задержания и других людей по этому делу. Оппозиционные партии считают, что обвинение может быть предъявлено экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
 
Но до этого Азербайджан должен срочно покинуть суверенные земли Грузии. Давид Гареджи это Грузия.


  Источник:FMG NEWS

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