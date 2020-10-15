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  • 19:37 – ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 15 ОКТЯБРЯ | ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
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ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 15 ОКТЯБРЯ | ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

19:01
 Россия отклонила предложение Турции решить проблему Карабаха по сирийской модели

Главный советник премьер-министра Армении, генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян заявил, что план войны в Карабахе разрабатывался в Турции: Анкара предложила Москве решить вопрос по Идлибской модели – разделить на зоны контроля.

По его словам, Россия это предложение решительно отвергла.
19:05
Федеральный парламент Бельгии принял резолюцию, осуждающую военные действия против Карабаха

Азербайджан нарушает международное гуманитарное право, наносит удары по невоенным целям, от которых больше всего страдает мирное население Карабаха, говорится в резолюции.

"Геополитические интересы Турции дестабилизируют регион. Это также относится к использованию турецкими властями сирийских террористов-наемников для войны с Карабахом", - считают парламентарии
19:12 
Объединение для борьбы с терроризмом 

Генпрокуратура Армении сотрудничает с коллегами России и Ирана для выявления личностей наемников в Карабахе.

«Мы передали собранные доказательства о наёмниках с азербайджанской стороны и проводим ежедневную работу в этом направлении, с целью пресечения их дальнейшего проникновения в зону конфликта»,-отметил военный прокурор РА Ваге Арутюнян.

Присутствие наёмников в конфликте уже доказано. 
Сейчас главная задача - противостоять распространению зла!
19:25
Основные тезисы Никола Пашиняна в ходе параллельного интервью Sputnik лидеров Армении и Азербайджана, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву:

-???? Речь идет о тысячах жертв с обеих сторон, это действительно очень ожесточенная война. 
-???? Планы Баку и Анкары по блицкригу в Карабахе провалились
-???? Турция - главный спонсор войны в Карабахе
-???? Турция хочет продолжить геноцид армян
-???? Есть конкретные доказательства, что боевики-террористы из Сирии участвуют в боях против Карабаха
-???? Армия Азербайджана в одиночку не способна воевать против армии самообороны Нагорного Карабаха
-???? Это уже региональный полномасштабный конфликт, который затрагивает конкретные интересы региональных стран
-???? Азербайджан отказался подписывать Казанские соглашения, потому что Баку не хотел и не хочет принять право на самоопределение армян Нагорного Карабаха
-???? Решение должно быть приемлемо для всех сторон – Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана
19:37
Москва надеется на скорейший запуск механизмов контроля за прекращением огня в Карабахе – Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что главный посыл Москвы заключается в том, что необходимо незамедлительно организовать встречу по линии военных, согласовать механизмы контроля за прекращением огня. 

"Пока, насколько мне известно, такая работа не ведется, мы надеемся на скорейший запуск подобного механизма"

Россия также считает, что возможно и необходимо урегулировать конфликт политическим путем, отметила Захарова.

"Заявлений с каждой стороны делаются огромное количество, многие из них эмоциональные, понять это можно, но нужно всегда задавать себе вопрос, идут ли они на достижение конкретной цели"



  Источник:FMG NEWS

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