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Заявление Службы национальной безопасности Армении

 
Служба национальной безопасности Армении считает абсурдным заявление Службы государственной безопасности Азербайджана о том, что спецслужбы Армении готовят операции в крупных городах Азербайджана. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ.

«Мы категорически опровергаем результат больного воображения азербайджанских спецслужб. Столь абсурдные заявления не стоят комментариев, однако осмеливаемся предположить, что потеря контроля над джихадистскими террористами, экстремистскими террористическими группировками и их агентами, которые в производственных объемах были переброшены на территорию Азербайджана военно-политическим руководством Баку, не оставляет официальному Баку иного варианта, как заранее приписать Армении очень предсказуемые негативные развития.

Служба национальной безопасности еще раз со всей ответственностью заявляет, что Республика Армения никогда не нацеливается на гражданское население Азербайджана, в отличие от наших противников, которые несколько часов назад из-за военных неудач излили свой гнев на безоружных армянских военнопленных.

Убеждены, что этот террористический акт, а также постоянные террористические акты, совершаемые Азербайджаном, включая нападения на мирных жителей, детей, больницы, нападения на гражданские объекты, даже на церковь, получат строгую международную оценку.

Армения является ответственным участником международных отношений. Сегодня армянские спецслужбы обязаны бороться за свободный от международного терроризма регион во имя мира и безопасности наших граждан», - говорится в заявлении СНБ Армении.


  Источник:FMG NEWS

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