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Госсекретарь США Помпео надеется, что армяне смогут противостоять против того, что творит Азербаиджан

 
Госсекретарь США Помпео надеется, что армяне смогут противостоять против того, что творит Азербаиджан

"То, что происходит сегодня в Азербайджане и Армении - это опасно.  Теперь  вмешались турки, которые предоставили ресурсы Азербайджану, увеличив риск, увеличив огневую мощь. Это историческая битва за место под названием Нагорный Карабах, небольшая территория с населением около 150 000 человек.

Да, это давний конфликт.  Урегулирование этого конфликта должно осуществляться путем переговоров и мирных обсуждений, а не путем вооруженного конфликта и, конечно же, не с участием третьих стран, которые готовы предоставить свою огневую мощь. 

Мы надеемся, что армяне смогут защититься от того, что делают азербайджанцы, и что они все, прежде чем это произойдет, добьются правильного прекращения огня, чтобы сесть за стол переговоров и попытаются разобраться в этом – то есть в том, что является действительно исторической и сложной проблемой:
фрагмент интервью Майка Помпео The Erick Erickson Show on WSB Atlanta.
 
ВАЖНО
Глава МИД Арцаха Масис Маилян отреагировал на заявление госсекретаря США Майка Помпео

Маилян:

«Я рад, что госсекретарь Помпео подтвердил наше общее видение того, что урегулирование азербайджано-карабахского конфликта возможно исключительно путем мирных переговоров. Важно сделать так, чтобы Турция перестала подталкивать Азербайджан и международных террористов к продолжению бесчеловечной агрессии против нашей демократии. Мы разделяем надежду госсекретаря Помпео на то, что армяне смогут защитить себя от того, что делают азербайджанцы.
В то же время мы ожидаем, что международное сообщество сыграет свою активную конструктивную роль, чтобы остановить преступления против человечности и угрозы геноцида со стороны тройственного единства Турции, Азербайджана и международных террористов.  Признание независимости Республики Арцах необходимо для прочного мира в регионе».



  Источник:FMG NEWS

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