Госсекретарь США Помпео надеется, что армяне смогут противостоять против того, что творит Азербаиджан
"То, что происходит сегодня в Азербайджане и Армении - это опасно. Теперь вмешались турки, которые предоставили ресурсы Азербайджану, увеличив риск, увеличив огневую мощь. Это историческая битва за место под названием Нагорный Карабах
, небольшая территория с населением около 150 000 человек.
Да, это давний конфликт. Урегулирование этого конфликта должно осуществляться путем переговоров и мирных обсуждений, а не путем вооруженного конфликта и, конечно же, не с участием третьих стран, которые готовы предоставить свою огневую мощь.
Мы надеемся, что армяне смогут защититься от того, что делают азербайджанцы, и что они все, прежде чем это произойдет, добьются правильного прекращения огня, чтобы сесть за стол переговоров и попытаются разобраться в этом – то есть в том, что является действительно исторической и сложной проблемой:
фрагмент интервью Майка Помпео The Erick Erickson Show on WSB Atlanta.
ВАЖНО
Глава МИД Арцаха Масис Маилян отреагировал на заявление госсекретаря США Майка Помпео
Маилян:
«Я рад, что госсекретарь Помпео подтвердил наше общее видение того, что урегулирование азербайджано-карабахского конфликта возможно исключительно путем мирных переговоров. Важно сделать так, чтобы Турция перестала подталкивать Азербайджан
и международных террористов к продолжению бесчеловечной агрессии против нашей демократии. Мы разделяем надежду госсекретаря Помпео на то, что армяне смогут защитить себя от того, что делают азербайджанцы.
В то же время мы ожидаем, что международное сообщество сыграет свою активную конструктивную роль, чтобы остановить преступления против человечности и угрозы геноцида
со стороны тройственного единства Турции, Азербайджана и международных террористов. Признание независимости Республики Арцах
необходимо для прочного мира в регионе».