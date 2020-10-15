Госсекретарь США Помпео надеется, что армяне смогут противостоять против того, что творит Азербаиджан





"То, что происходит сегодня в Азербайджане и Армении - это опасно. Теперь вмешались турки, которые предоставили ресурсы Азербайджану, увеличив риск, увеличив огневую мощь. Это историческая битва за место под названием Нагорный Карабах , небольшая территория с населением около 150 000 человек.





Да, это давний конфликт. Урегулирование этого конфликта должно осуществляться путем переговоров и мирных обсуждений, а не путем вооруженного конфликта и, конечно же, не с участием третьих стран, которые готовы предоставить свою огневую мощь.





Мы надеемся, что армяне смогут защититься от того, что делают азербайджанцы, и что они все, прежде чем это произойдет, добьются правильного прекращения огня, чтобы сесть за стол переговоров и попытаются разобраться в этом – то есть в том, что является действительно исторической и сложной проблемой:

фрагмент интервью Майка Помпео The Erick Erickson Show on WSB Atlanta.

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