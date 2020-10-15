Брифинг представителя Минобороны Армении, Арцруна Ованнисяна | 15-10-2020

[15.10.20 22:19]
Сегодня рано утром противник снова начал наступательные
действия на двух-трех направлениях: Арцрун Ованнисян
[15.10.20 22:20]
В течение дня происходили ужесточенные бои, особенно на
южном направлении, в районе Аракса, где наши войска оказали героическое
сопротивление врагу: Арцрун Ованнисян
[15.10.20 22:21]
Ситуация продолжает оставаться сложной. Противник использует
очень большие силы, особенно пехоту, непрерывные атакующие группы, непрерывный
огонь артиллерии, различные средства авиации: Арцрун Ованнисян
[15.10.20 22:21]
Обе стороны понесли потери. Противнику было нанесено
значительное количество потерь, на некоторых участках удалось отбросить назад.
Арцрун Ованнисян
[15.10.20 22:22]
В ночное время происходит некоторое ослабление огня, но
утром наступления возобновляются: Арцрун
Ованнисян
[15.10.20 22:25]
Использование нового оружия, новой тактики иногда вызывает проблемы. Но они никогда не имеют решающего значения, если есть решимость бороться. Если не сдаешься, значит выиграешь — Арцрун Ованнисян