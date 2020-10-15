Брифинг представителя Минобороны Армении, Арцруна Ованнисяна | 15-10-2020

[15.10.20 22:19]

Сегодня рано утром противник снова начал наступательные действия на двух-трех направлениях: Арцрун Ованнисян



[15.10.20 22:20]

В течение дня происходили ужесточенные бои, особенно на южном направлении, в районе Аракса, где наши войска оказали героическое сопротивление врагу: Арцрун Ованнисян



[15.10.20 22:21]

Ситуация продолжает оставаться сложной. Противник использует очень большие силы, особенно пехоту, непрерывные атакующие группы, непрерывный огонь артиллерии, различные средства авиации: Арцрун Ованнисян



[15.10.20 22:21]

Обе стороны понесли потери. Противнику было нанесено значительное количество потерь, на некоторых участках удалось отбросить назад. Арцрун Ованнисян



[15.10.20 22:22]

В ночное время происходит некоторое ослабление огня, но утром наступления возобновляются: Арцрун Ованнисян

[15.10.20 22:25]



Использование нового оружия, новой тактики иногда вызывает проблемы. Но они никогда не имеют решающего значения, если есть решимость бороться. Если не сдаешься, значит выиграешь — Арцрун Ованнисян

