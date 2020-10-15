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Петля медленно стягивается вокруг группировки азербайджанских войск | В Азербайджане назревает бунт

 

В последние дни азербайджанская армия несет огромные потери в военной технике и живой силе, имеются также обширные разрушения в населенных пунктах. Таких потерь Баку не имел с самого начала эскалации конфликта – с конца сентября. Именно с этой целью азербайджанское командование намеренно не пользуется гуманитарным перемирием, и не разрешает забирать раненых, которые умирают на поле боя без надлежащей медицинской помощи, а также убирать гниющие трупы, становящиеся добычей зверей. Никогда руководство азербайджанской армии не проявляло такого неуважительного отношения к своим погибшим. Их тела разбросаны повсюду: на полях, ущельях и болотах. 

В самом Азербайджане информация для общественности наглухо закрыта, действительность представляется по усмотрению властей, запрещено публиковать списки жертв и обществу преподносятся недостоверные сведения. А реальность следующая: в силу придерживаемой властями линии тотального информационного вакуума, у народа нет сведений о своих родных, воюющих на передовой.   

Азербайджанское военно-политическое руководство не достигло намеченных целей, провалив военную операцию по захвату Арцаха, так как на протяжении многих лет обманывало народ заверениями о быстром разгроме армянских сил. Оно обещало, что за пару дней азербайджанская армия будет праздновать победу в Степанакерте и Шуши. Но на самом деле за более чем две недели тяжелейших боев она дошла до Мехакавана (Джебраила) и загремела в страшный котел, в гибельную ловушку, из которой ей не выбраться, и попавшие туда подразделения будут медленно изматываться, пока не распылят все силы и средства и будут под конец уничтожены точным огнем Армии обороны Арцаха. 

С сегодняшнего дня Азербайджан закрывает въезд и выезд (http://operativ.tv/lnkrana-v-qubaya-da-giris-cixis-qadagan-edildi.html) в села Губинского и Ленкоранского районов — места компактного проживания лезгин и талышей, ссылаясь на пандемию COVID-19. Однако в действительности у народа назревает бунт, и Алиев теряет страну, поскольку он стал приспешником Эрдогана и под видом борьбы за Арцах решает свои вопросы. Не вызывает сомнений тот факт, что Азербайджан всецело поглощен турецкой экспансией и используется в качестве инструмента волеизъявления Эрдогана.
 



  Источник:FMG NEWS

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