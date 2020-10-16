Генерал Ливийской национальной армии подтвердил переброску террористов из Турции в Азербайджан

Генерал Ливийской национальной армии Ахмед аль-Месмари подтверждает переброску террористов из Турции в Азербайджан. Как сообщает Арменпресс, об этом генерал сообщил в эфире "Sky news Arabia".
"Турция доставила тысячи сирийских террористов других национальностей в Ливию через аэропорты Метига и Мисурата. И теперь Турция использует эти аэропорты для перевозки террористов из Ливии, Сирии и других национальностей в Азербайджан», - сказал Ахмед аль-Месмари.
Источник:FMG NEWS
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