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Генерал Ливийской национальной армии подтвердил переброску террористов из Турции в Азербайджан

Генерал Ливийской национальной армии

Генерал Ливийской национальной армии Ахмед аль-Месмари подтверждает переброску террористов из Турции в Азербайджан. Как сообщает Арменпресс, об этом генерал сообщил в эфире "Sky news Arabia".

"Турция доставила тысячи сирийских террористов других национальностей в Ливию через аэропорты Метига и Мисурата. И теперь Турция использует эти аэропорты для перевозки террористов из Ливии, Сирии и других национальностей в Азербайджан», - сказал Ахмед аль-Месмари.


  Источник:FMG NEWS

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