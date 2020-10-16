ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 16 ОКТЯБРЯ | ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ

[16.10.20 10:52]

- На рассвете, ВС Азербайджана открыли интенсивный артиллерийский огонь в направлении города Мартуни и поселка Кармир Шука, а утром - в направлении села Бердашен. Обстрелу также подверглись населенные пункты Тог Гадрутского района, села Тигранаван, Айгеховит и Ахавно Кашатагского района. Информация о пострадавших уточняется. Азербайджан продолжает держать под огнем мирные поселения Арцаха, нарушая все положения международных конвенций: Единый Информационный центр.





- На северном направлении продолжаются упорные бои, наши войска используют очень грамотную тактику. Очередная упорная атака была отбита, противник бежал от ударов наших войск: Арцрун Ованнисян.







Городской совет Милана единогласно признал независимость Арцаха и поручил Мэру Милана и исполнительным властям города попросить у властей Италии признать независимость Республики Арцах , что может привести не только к реализации справедливости, но и поставить конец молчанию, так как молчание означает соучастие в преступлении. [16.10.20 11:13]

После интенсивного артобстрела ранним утром 16 октября



Ранним утром после часового интенсивного обстрела противник начал широкомасштабное наступление в северном направлении. После нескольких попыток по атакующим каналам занять наши позиции, благодаря мужеству и умению армянских воинов, понеся значительные потери, он был отброшен назад

[16.10.20 11:12][16.10.20 11:13]После интенсивного артобстрела ранним утром 16 октября Азербайджан начал широкомасштабное наступление в северном направлении Арцаха, и был отброшен, неся потери. Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.Ранним утром после часового интенсивного обстрела противник начал широкомасштабное наступление в северном направлении. После нескольких попыток по атакующим каналам занять наши позиции, благодаря мужеству и умению армянских воинов, понеся значительные потери, он был отброшен назад

[16.10.20 11:13]



По последним данным о потерях противника были поражены еще 1 БПЛА, 6 единиц бронетехники, 1 самолёт, есть 120 погибших: Единый Информационный центр.



Новые данные о потерях противника.По последним данным о потерях противника были поражены еще 1 БПЛА, 6 единиц бронетехники, 1 самолёт, есть 120 погибших: Единый Информационный центр.

[16.10.20 11:23]

PanARMENIAN сообщает, что армяне перекрыли автотрассу ведущую из Франции в Бельгию и требуют признать независимость Арцаха и остановить азербайджанскую агрессию.

[16.10.20 11:27] Пехота ВС Азербайджана сбежала с поля боя

"На северном направлении продолжаются упорные бои, наши войска используют очень грамотную тактику. Очередная упорная атака была отбита и в результате ударов наших войск пехота противника сбежала с поля боя: представитель Минобороны Арцрун Ованнисян.

[16.10.20 11:36]

Блокирование передвижения врага и уничтожение живой силы войск Азербайджана и террористов. (новое видео)

[16.10.20 11:41]

Поступает информация, что армяне перекрыли и парализовали автотрассы из Франции в Бельгию, Франция-Люксембург, Голландия-Бельгия (трасса A-16), Германия-Бельгия. Армянская диаспора требует признать независимость Арцаха и остановить азербайджанскую агрессию.

[16.10.20 12:03 ]

Всемирный союз еврейских студентов призвал Израиль немедленно прекратить все поставки оружия Азербайджану. И вместо этого сыграть роль посредника в установлении мира. Организация также призвала правительство и парламент страны признать совершенный Османской империей Всемирный союз еврейских студентов призвал Израиль немедленно прекратить все поставки оружия Азербайджану. И вместо этого сыграть роль посредника в установлении мира. Организация также призвала правительство и парламент страны признать совершенный Османской империей геноцид в 1915 году в отношении армян, ассирийцев и понтийских греков

[16.10.20 12:20] Рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст захотел выступить в Армении и помолился за неё.

Он опубликовал в твиттере переписку с подписчиком оттуда (потом, правда, удалил её). Канье написал, что хотел бы выступить в Армении с церковной службой и поинтересовался, сможет ли президент оплатить это. Ему ответили, что у страны сейчас нет денег из-за войны в Карабахе. Рэпер же написал, что поговорит с командой и выяснит, как добраться к ним как можно скорее. Закончил переписку он словами "Молюсь за Армению".

[16.10.20 12:21]

Армия обороны Арцаха опубликовала новый список 29-и погибших армянских военнослужащих.

Количество погибших военнослужащих с армянской стороны составляет 633 человек.

Вечная память Героям...





[16.10.20 12:23]

СРОЧНО

В парламент Армении будет внесён законопроект о запрете импорта в Армению товаров турецкого происхождения.

Об этом заявил у себя на страничке в фейсбуке депутат от правящей партии Бабкен Тунян.

[16.10.20 12:25]

Стартовал рабочий визит министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса в Армению. Делегация во главе с Дендиасом посетила Мемориал Геноцида армян и почтила память святых мучеников: пресс-служба МИД Армении

[16.10.20 12:45]

Парламент Люксембурга единогласно осудил развязывание военных действий против НКР Азербайджаном и турецкую военно-политическую поддержку Баку

[16.10.20 12:47] Боевые корабли Каспийской флотилии ВМФ России при поддержке авиации проводят учения в акватории Каспийского моря с боевой стрельбой.

В Минобороны России отметили, что учения не несут угрозы прикаспийским государствам и не ограничат их экономическую деятельность. Маневры проходят севернее Апшеронского полуострова, на котором расположена столица Азербайджана город Баку

[16.10.20 13:07]

С раннего утра армяне Европы инициировали беспрецедентную акцию протеста. Наши соотечественники держат закрытыми межгосударственные автомагистрали на следующих направлениях: из Франции в Испанию, из Франции в Бельгию, из Бельгии в Нидерланды, из Франции в Швейцарию, из Нидерландов в Германию, Люксембург - Бельгию – Францию, из Франции в Италию, из Германии в Данию.

Армяне требуют международного признания Арцаха, а также осуждения и прекращения турецко-азербайджанской террористической агрессии.

[16.10.20 13:13]

С раннего утра армяне Европы инициировали беспрецедентную акцию протеста. Наши соотечественники держат закрытыми межгосударственные автомагистрали на следующих направлениях: из Франции в Испанию, из Франции в Бельгию, из Бельгии в Нидерланды, из Франции в Швейцарию, из Нидерландов в Германию, Люксембург - Бельгию – Францию, из Франции в Италию, из Германии в Данию. Армяне требуют международного признания Арцаха, а также осуждения и прекращения турецко-азербайджанской террористической агрессии. [16.10.20 13:13] "Сегодня на рассвете 16-й взвод добровольцев (отряд Корнидзора) одержал славную победу на юго-восточном направлении Арцаха, турецкий противник был полностью разбит, а не просто отброшен.

Сотни трупов остались лежать на месте. Противник применил тысячу и один вид запрещенного ракетно-артиллерийского оружия по армянским войскам в течение нескольких часов и был окончательно уничтожен. Армянская сторона применила тактические приемы, противник вспомнил свадьбу своего отца в горах Армении под симфонии корнидзорских орлов.

Единственное, что меня беспокоит, это безхозные и грязные трупы турок". Аро из Корнидзора (Араик Худавердян) [16.10.20 13:17] Наш офицер не только командир, но и старший друг,опора, советник, он всегда стоит рядом со своим солдатом, готовый взять удар на себя. Благодаря крепким и здоровым отношениям между офицером и солдатом мы удачно боремся против натиска противника: пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян [16.10.20 13:47]





Союзники Армении пока молчат, не смотря на то что эти террористы уже подтягиваются в Чечню, Дагестан и на юг России.

Это уже не только война Арцаха за свободу и независимость от Азербайджана, а глобальная геополитическая война между НАТО и Россией.

Уничтожение мест дислокации техники, самой техники и живой силы террористов и азербайджанцев. Армения и Республика Арцах одни борются против международного терроризма развязанного военными преступниками Эрдоганом и Алиевым.Союзники Армении пока молчат, не смотря на то что эти террористы уже подтягиваются в Чечню, Дагестан и на юг России.Это уже не только война Арцаха за свободу и независимость от Азербайджана, а глобальная геополитическая война между НАТО и Россией. Видео от Министерства Обороны Армении и Республики Арцах





[16.10.20 14:17] Ереван опроверг обвинения Баку

Заявляем, что в направлении Ордубадского района Нахиджеван не было выпущено ни одной ракеты, это очередная ложь азербайджанского военно-политического руководства, которая преследует цель расширить географию конфликта: пресс-секретарь Минобороны Шушана Степанян [16.10.20 14:21] Переброска вооруженных террористов и исламских радикалистов в наш регион является одним из инструментов экспансионистской политики нынешних властей Турции.

С последствиями этой деструктивной политики мир столкнулся и в других регионах — Сирии, Ливии, Ираке, Восточном Средиземноморье, а сегодня — и на Южном Кавказе - заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Греции Никосом Дендиасом [16.10.20 14:23] Компания ВиваСелл-МТС, присоединившись к общенациональному сбору средств «Мы — наши границы», пожертвовала 100 млн драмов Всеармянскому фонду «Айастан».

Об этом сообщается на сайте фонда. Помимо этого, сотрудники дочерней компании Вива-МТС и MobiDram организовали сбор средств и передали фонду 31 млн драмов.

В общей сложности фонду пожертвован 131 млн драмов, которые будут направлены на решение самых актуальных потребностей страны. [16.10.20 14:53] Путин обсудил конфликт в Нагорном Карабахе с членами Совбеза РФ, сообщил Дмитрий Песков