"Сегодня на рассвете 16-й взвод добровольцев (отряд Корнидзора) одержал славную победу на юго-восточном направлении Арцаха, турецкий противник был полностью разбит, а не просто отброшен.





Сотни трупов остались лежать на месте. Противник применил тысячу и один вид запрещенного ракетно-артиллерийского оружия по армянским войскам в течение нескольких часов и был окончательно уничтожен. Армянская сторона применила тактические приемы, противник вспомнил свадьбу своего отца в горах Армении под симфонии корнидзорских орлов.





Единственное, что меня беспокоит, это безхозные и грязные трупы турок".

Аро из Корнидзора (Араик Худавердян)