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Сегодня на рассвете 16-й взвод добровольцев (отряд Корнидзора) одержал славную победу на юго-восточном направлении Арцаха.

"Сегодня на рассвете 16-й взвод добровольцев (отряд Корнидзора) одержал славную победу на юго-восточном направлении Арцаха, турецкий противник был полностью разбит, а не просто отброшен. 

Сотни трупов остались лежать на месте. Противник применил тысячу и один вид запрещенного ракетно-артиллерийского оружия по армянским войскам в течение нескольких часов и был окончательно уничтожен. Армянская сторона применила тактические приемы, противник вспомнил свадьбу своего отца в горах Армении под симфонии корнидзорских орлов.

Единственное, что меня беспокоит, это безхозные и грязные трупы турок". 
Аро из Корнидзора (Араик Худавердян)


  Источник:FMG NEWS

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