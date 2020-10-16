Шейх Имран Хусейн призвал исламский мир поддержать Армению в войне с Азербайджаном





Исламский ученый, философ Шейх Имран Хусейн призывает всех мусульман поддержать правую сторону в войне между Азербайджаном и Арменией. Определиться - кто угнетатель, кого угнетают в этой войне? Шейх Имран дает однозначный ответ на этот вопрос.





Знаменитый философ призвал мусульманский мир встать на сторону армян и наказать безбожника Алиева!



