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Шейх Имран Хусейн призвал исламский мир поддержать Армению в войне с Азербайджаном

 
Шейх Имран Хусейн призвал исламский мир поддержать Армению в войне с Азербайджаном

Исламский ученый, философ Шейх Имран Хусейн призывает всех мусульман поддержать правую сторону в войне между Азербайджаном и Арменией. Определиться - кто угнетатель, кого угнетают в этой войне? Шейх Имран дает однозначный ответ на этот вопрос.

Знаменитый философ призвал мусульманский мир встать на сторону армян и наказать безбожника Алиева!
 



  Источник:FMG NEWS

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