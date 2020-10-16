Армия обороны предупредила Иран о возможных сокрушительных ударах на границе Исламской республики

Армия обороны предупредила Иран о возможных ударах на границе Исламской республики





16 октября начальник Главного управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны РА Левон Айвазян встретился с военным атташе посольства Исламской Республики Иран в Армении полковником Бахманом Садеги, сообщает aysor.am.





Левон Айвазян сообщил, что, несмотря на многочисленные призывы армянской стороны, азербайджанские вооруженные силы продолжают собираться и проводить операции вдоль границы с Ираном, укрываясь, таким образом, на государственной границе. Иранской стороне представили требование о необходимости перенести действия Вооруженных сил Азербайджана на безопасное расстояние от границы с Ираном.





От имени Армии обороны Арцаха было сообщено, что в случае сохранения ситуации в указанном районе Армия обороны оставляет за собой право нанести сокрушительные удары по Вооруженным силам Азербайджана в этом районе, после чего военно-политическое руководство Азербайджана будет нести полную ответственность.