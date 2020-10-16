 
  • 15:33 – Армия обороны предупредила Иран о возможных сокрушительных ударах на границе Исламской республики 
  • 14:22 – ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 16 ОКТЯБРЯ | ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ 
  • 15:11 – Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие 
  • 15:24 – Шейх Имран Хусейн призвал исламский мир поддержать Армению в войне с Азербайджаном 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 21:25 – В крови азербайджанского рэпера Эльмина Гулиева нашли наркотики | резонансное ДТП 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Армия обороны предупредила Иран о возможных сокрушительных ударах на границе Исламской республики

 
Армия обороны предупредила Иран о возможных ударах на границе Исламской республики 

16 октября начальник Главного управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны РА Левон Айвазян встретился с военным атташе посольства Исламской Республики Иран в Армении полковником Бахманом Садеги, сообщает aysor.am.

Левон Айвазян сообщил, что, несмотря на многочисленные призывы армянской стороны, азербайджанские вооруженные силы продолжают собираться и проводить операции вдоль границы с Ираном, укрываясь, таким образом, на государственной границе. Иранской стороне представили требование о необходимости перенести действия Вооруженных сил Азербайджана на безопасное расстояние от границы с Ираном.

От имени Армии обороны Арцаха было сообщено, что в случае сохранения ситуации в указанном районе Армия обороны оставляет за собой право нанести сокрушительные удары по Вооруженным силам Азербайджана в этом районе, после чего военно-политическое руководство Азербайджана будет нести полную ответственность.


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 17


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Армия Республики Арцах готова вернуть оккупированные Азербайджаном территории Арцаха | президент Араик Арутюнян
    » Президент Арцаха и премьер-министр Армении посетили ряд участков границы на севере Карабаха
    » Глава Минобороны Армении и представители посольства США обсудили ситуацию на нахиджеванском направлении
    » Эксперт: Азербайджан пытается обострять ситуацию и на границе с Ираном
    » Армия обороны Арцаха опровергает очередную дезинформацию Азербайджана
    » Ситуация в Карабахе представлена военным атташе
    » Экс-министр обороны Армении: Армия обороны Арцаха уверенно выполняет поставленную задачу
    » Армия обороны Карабаха может вести иные действия, помимо оборонительных
    » Армия обороны Арцаха подавила активность противника
    » Минобороны НКР: Армия обороны пресекла наступательные действия ВС Азербайджана
    » Командующий Армии обороны НКР: если будет необходимость, будем применять также тяжелую артиллерию
    » Азербайджан вновь применил крупнокалиберную артиллерию
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Армия обороны предупредила Иран о возможных сокрушительных ударах на границе Исламской республики

    • 15:33
    • 23
    • 0

    Шейх Имран Хусейн призвал исламский мир поддержать Армению в войне с Азербайджаном

    • 15:24
    • 23
    • 0

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 16 ОКТЯБРЯ | ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ

    • 14:22
    • 107
    • 0

    Видео: уничтожение мест дислокации техники и живой силы террористов и азербайджанцев.

    • 14:15
    • 33
    • 0

    Сегодня на рассвете 16-й взвод добровольцев (отряд Корнидзора) одержал славную победу на юго-восточном направлении Арцаха.

    • 13:12
    • 53
    • 0

    Генерал Ливийской национальной армии подтвердил переброску террористов из Турции в Азербайджан

    • 00:03
    • 60
    • 0

    Петля медленно стягивается вокруг группировки азербайджанских войск | В Азербайджане назревает бунт

    • 23:58
    • 102
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 60578
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 56176
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49663
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 47920
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45296
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 39194
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37673
    • 0

    Армия обороны предупредила Иран о возможных сокрушительных ударах на границе Исламской республики

    • 15:33
    • 23
    • 0

    Шейх Имран Хусейн призвал исламский мир поддержать Армению в войне с Азербайджаном

    • 15:24
    • 23
    • 0

    Видео: уничтожение мест дислокации техники и живой силы террористов и азербайджанцев.

    • 14:15
    • 33
    • 0

    Сегодня на рассвете 16-й взвод добровольцев (отряд Корнидзора) одержал славную победу на юго-восточном направлении Арцаха.

    • 13:12
    • 53
    • 0

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 16 ОКТЯБРЯ | ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ

    • 14:22
    • 107
    • 0

    Генерал Ливийской национальной армии подтвердил переброску террористов из Турции в Азербайджан

    • 00:03
    • 60
    • 0

    Петля медленно стягивается вокруг группировки азербайджанских войск | В Азербайджане назревает бунт

    • 23:58
    • 102
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    Turkey's recruiting terrorists to the region has changed the whole picture of the conflict. CBN News
      The RA President Armen Sarkissian gave an interview to CBN News. The President's Office published an excerpt from the ...

    WAR IN REPUBLIC OF ARTSAKH | 15-10-2020 | Daily News
      [15.10.20 09:06] Relatively stable tension remained in the Artsakh-Azerbaijani conflict zone overnight. In the morning, the enemy ...

    Destruction of enemy offensive forces by Defence Army units on the North-Eastern frontline | Defence Army
        Destruction of enemy offensive forces by Defence Army units on the North-Eastern frontline [Defence Army]     Destruction ...

    Results of the Day | ARTSAKH |Artsrun Hovhannisyan
      [14.10.20 22:07] Early this morning, the Azerbaijani armed forces resumed large-scale offensive operations, especially in the northern and ...

    URGENT: About 1000 Syrian militants fighting against Armenians in Artsakh laid down their arms
      URGENT: About 1000 Syrian militants fighting against Armenians in Artsakh laid down their arms About 1000 Syrian militants fighting ...

    WAR IN REPUBLIC OF ARTSAKH | 14-10-2020 | Daily News
    [14.10.20 09:43] At night the situation at the Artsakh – Azerbaijan conflict zone was relatively stable tense. Mutual fire of different intensity ...

    WAR IN REPUBLIC OF ARTSAKH | 13-10-2020 | Еvening News
           [13.10.20 17:59] We welcome the statement of the Minister of Foreign Affairs of Greece, announced the day before ...

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА