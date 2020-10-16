Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял депутата Государственной Думы РФ Виталия Милонова

Дорогие соотечественники!
Сегодня я принял депутата Государственной Думы РФ, члена фракции «Единая Россия» Виталия Милонова. Обсудили ситуацию, сложившуюся в регионе в результате азербайджано-турецко-террористической агрессии. Мы оба подчеркнули недопустимость действий, подрывающих стабильность в регионе, и участия иностранных и террористических сил.
В частном разговоре я поблагодарил господина Милонова за визит и за проявленный интерес, а также подчеркнул важную роль Российской Федерации в урегулировании конфликта и в установлении долгосрочного мира.
Президент Республики Арцах
Араик Арутюнян
Мирное небо Арцаха будет надёжно защищено от агрессии и никакие турецкие БПЛА более не унесут жизни – Виталий Милонов из Степанакерта
Депутат Государственной Думы, член парламентского комитета по международным отношениям Виталий Милонов прибыл в Степанакерт.
Российский политик встретился с президентом Республики Арцах
Араиком Арутюняном и обсудил ситуацию в стране.
На своей странице в Facebook Милонов сделал недвусмысленную запись, в которой четко обозначил Турцию, как агрессора.
"Сегодня мы встретились с президентом Нагорного Карабаха Араиком Владимировичем Арутюняном. В эти сложные дни наши сердца с нашими братьями, вооружённое решение конфликта Азербайджаном и Турцией недопустимо. Мы очень надеемся, что мирное небо Арцаха будет надёжно защищено от агрессии и никакие турецкие БПЛА более не унесут жизни. Земля Карабаха не по зубам бармалеям из ИГИЛ”, - написал Милонов.