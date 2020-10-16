Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял депутата Государственной Думы РФ Виталия Милонова

Дорогие соотечественники!





Сегодня я принял депутата Государственной Думы РФ, члена фракции «Единая Россия» Виталия Милонова. Обсудили ситуацию, сложившуюся в регионе в результате азербайджано-турецко-террористической агрессии. Мы оба подчеркнули недопустимость действий, подрывающих стабильность в регионе, и участия иностранных и террористических сил.





В частном разговоре я поблагодарил господина Милонова за визит и за проявленный интерес, а также подчеркнул важную роль Российской Федерации в урегулировании конфликта и в установлении долгосрочного мира.





Президент Республики Арцах Араик Арутюнян