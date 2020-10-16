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ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 16 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ

[16.10.20 17:33]

Дорогие соотечественники!


Сегодня я принял депутата Государственной Думы РФ, члена фракции «Единая Россия» Виталия Милонова. Обсудили ситуацию, сложившуюся в регионе в результате азербайджано-турецко-террористической агрессии. Мы оба подчеркнули недопустимость действий, подрывающих стабильность в регионе, и участия иностранных и террористических сил. 

В частном разговоре я поблагодарил господина Милонова за визит и за проявленный интерес, а также подчеркнул важную роль Российской Федерации в урегулировании конфликта и в установлении долгосрочного мира.

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян

[16.10.20 17:37]

В Карабахе погиб сын экс-депутата "Процветающей Армении" Рустама Гаспаряна
 
"Сам Гаспарян получил ранение в области головы. Из Степанакерта его доставили в медцентр Гориса, а после стабилизации состояния перевезут в Ереван"
 
Рустам Гаспарян - командир добровольного отряда "Черная пантера", который участвовал в освободительных боях в Карабахе в 90-ых.
[16.10.20 17:43] 
Российская рок-певица Юля Чичерина, побывавшая в Арцахе во время нового обострения нагорнокарабахского конфликта, прокомментировала наличие террористов, которых поддерживают из Турции. Как отметила певица в интервью Накануне.RU, азербайджанский народ просто используется турками.

«Российский МИД в нейтральном положении в данном конфликте, я же четко выбрала себе сторону, потому что знаю, что армией Азербайджана управляют из Турции, и воюют вместо них террористы с нусры (по всей видимости, имеется в виду запрещенная террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра", - прим.) и т.п. , они убивают мирных жителей кассетными снарядами и охотятся за журналистами, контролируя все с коптеров.

 Возможно, азербайджанский народ и не подозревает об этом, но его используют турки, как "невинных" украинцев англосаксы», - отметила Чичерина.
[16.10.20 17:45]
Армения намерена запретить ввоз турецких товаров

Законопроект подготовлен Министерством экономики и находится на стадии обсуждения. Для его принятия необходимо одобрение парламента и президента.

Если решение вступит в силу, то запрет на ввоз товаров из Турции будет действовать с января 2021 года сроком на шесть месяцев.
[16.10.20 17:49]
Николя Азнавур обратился к Макрону с просьбой признать независимость Арцаха

Сын всемирно известного шансонье Шарля Азнавура, соучредитель Фонда Азнавура Николя Азнавур, написал письмо президенту Франции Эмануэлю Макрону.
[16.10.20 17:51]
Мирное небо Арцаха будет надёжно защищено от агрессии и никакие турецкие БПЛА более не унесут жизни – Виталий Милонов из Степанакерта 

Депутат Государственной Думы, член парламентского комитета по международным отношениям Виталий Милонов прибыл в Степанакерт.

Российский политик встретился с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном и обсудил ситуацию в стране. 
На своей странице в Facebook Милонов сделал недвусмысленную запись, в которой четко обозначил Турцию, как агрессора.
"Сегодня мы встретились с президентом Нагорного Карабаха Араиком Владимировичем Арутюняном. В эти сложные дни наши сердца с нашими братьями, вооружённое решение конфликта Азербайджаном и Турцией недопустимо. Мы очень надеемся, что мирное небо Арцаха будет надёжно защищено от агрессии и никакие турецкие БПЛА более не унесут жизни. Земля Карабаха не по зубам бармалеям из ИГИЛ”, - написал Милонов.

[16.10.20 17:55]

Армия обороны предупредила Иран о возможных ударах на границе Исламской республики 

16 октября начальник Главного управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны РА Левон Айвазян встретился с военным атташе посольства Исламской Республики Иран в Армении полковником Бахманом Садеги, сообщает aysor.am.

Левон Айвазян сообщил, что, несмотря на многочисленные призывы армянской стороны, азербайджанские вооруженные силы продолжают собираться и проводить операции вдоль границы с Ираном, укрываясь, таким образом, на государственной границе. Иранской стороне представили требование о необходимости перенести действия Вооруженных сил Азербайджана на безопасное расстояние от границы с Ираном.

От имени Армии обороны Арцаха было сообщено, что в случае сохранения ситуации в указанном районе Армия обороны оставляет за собой право нанести сокрушительные удары по Вооруженным силам Азербайджана в этом районе, после чего военно-политическое руководство Азербайджана будет нести полную ответственность.
[16.10.20 18:27]
Тяжёлые и ожесточенные бои продолжаются каждую минуту. Каждую минуту создается история, история нашего права на существование. Другого выхода нет, надо побеждать: Арцрун Ованнисян.




  Источник:FMG NEWS

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