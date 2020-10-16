 Президент Армении разочарован позицией НАТО и ЕС по Карабаху





Президент Армении Армен Саркисян заявил в интервью британскому изданию The Critic, что разочарован позицией НАТО и ЕС по карабахскому конфликту.

"Меня разочаровал ряд факторов. Я разочарован тем, что НАТО позволяет своему государству-члену (Турции – ред.) быть вовлеченным в конфликт с третьей стороной, к которой Турция вообще не имеет никакого отношения. Член НАТО использует самое современное вооружение Альянса - F-16, беспилотники, привлекает военнослужащих, не имея мандата. Я разочарован недостаточным давлением со стороны Европейского Союза", - приводит текст интервью пресс-служба армянского лидера.





Президент отметил, что большого давления не оказывают и США, хотя по его словам, он может понять почему - Америка занята президентскими выборами.

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