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Президент Армении разочарован позицией НАТО и ЕС по Карабаху

 Президент Армении разочарован позицией НАТО и ЕС по Карабаху

Президент Армении Армен Саркисян заявил в интервью британскому изданию The Critic, что разочарован позицией НАТО и ЕС по карабахскому конфликту.
 
"Меня разочаровал ряд факторов. Я разочарован тем, что НАТО позволяет своему государству-члену (Турции – ред.) быть вовлеченным в конфликт с третьей стороной, к которой Турция вообще не имеет никакого отношения. Член НАТО использует самое современное вооружение Альянса - F-16, беспилотники, привлекает военнослужащих, не имея мандата. Я разочарован недостаточным давлением со стороны Европейского Союза", - приводит текст интервью пресс-служба армянского лидера.

Президент отметил, что большого давления не оказывают и США, хотя по его словам, он может понять почему - Америка занята президентскими выборами.
 
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Исламский ученый, философ Шейх Имран Хусейн призывает всех мусульман поддержать правую сторону в войне между Азербайджаном и Арменией. Определиться - кто угнетатель, кого угнетают в этой войне? Шейх Имран дает однозначный ответ на этот вопрос. Знаменитый философ призвал мусульманский мир встать на сторону армян и наказать безбожника Алиева. 



  Источник:FMG NEWS

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